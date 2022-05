Lorella Cuccarini, la lettera shock a Maria De Filippi dopo la fine di Amici 21: i retroscena sull’amatissima maestra di Canto.

Anche quest’edizione di Amici si è conclusa, regalando al pubblico tantissimi nuovi talenti (già diventati celebri e apprezzati) e soprattutto un vincitore: Luigi, allievo di Rudy Zerbi.

In quest’edizione è stata di nuovo protagonista Lorella Cuccarini, questa volta però maestra di Canto; amatissima dal pubblico, sono emersi ora dei retroscena circa una lettera inviata a Maria De Filippi.

I protagonisti di quest’ultimissima edizione del talent show di Maria De Filippi, una volta fuori dalla scuola, si sono lasciati andare a diverse ed emozionanti esternazioni sui social.

Lo stesso hanno fatto i professori, compresa Lorella Cuccarini; la poliedrica artista, sul suo profilo Instagram, ha deciso di pubblicare una lunga lettera per ringraziare Maria di questa nuova esperienza, spendendo davvero bellissime parole per la conduttrice.

“Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma molto di più. È la storia di una amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato. Non basterebbero mille lettere per dirle grazie” scrive Lorella nella didascalia di una foto che la vede proprio abbracciata a Maria in studio.

Nel post, la Cuccarini continua a spendere bellissime parole per la De Filippi: “Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più. Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte” conclude la Cuccarini.

Quasi sicuramente, Lorella verrà confermata nel cast degli insegnanti anche il prossimo anno; per questa edizione, nel Serale, ha fatto squadra con Raimondo Todaro, formando una coppia amatissima dal pubblico.

Chissà che il sodalizio non possa essere riproposto anche il prossimo anno, con quella genuina rivalità con Zerbi e la Celentano che tanto ha appassionato e fatto divertire il pubblico.