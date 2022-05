Vediamo insieme che cosa ci aspetta per questa puntata della prima stagione della nostra amatissima soap opera turca.

Anche oggi, 23 maggio, abbiamo modo di vedere un appuntamento con Il paradiso delle signore e la sua prima edizione, anche se a breve abbiamo avuto conferma che termineranno le puntate.

Si perchè dal 30 di maggio dovrebbe iniziare la nuova soap opera, ovvero Sei Sorelle, ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo insieme che cosa ci attende oggi, anche perchè è una puntata molto interessante.

Il paradiso delle signore: Anna vuole farla finita

Iniziamo con il dire che Pietro ha deciso di prendere uno stilista emergente per creare una linea esclusiva per il Paradiso, ma il giovane non dura moltissimo, perchè Guarini non vuole seguire nessun consiglio e non vuole abbassare nessun costo di produzione e per questo motivo decide di licenziarsi.

Ecco però che la bella e brava Teresa prende subito l’occasione al volo e si presenta da Mori, con l’aiuto della contessa Torriani al cospetto del capo con i suoi bellissimi bozzetti presentandosi come Designer.

Per il momento non sappiamo ancora cosa ne pensa del suo talento, ma siamo sicuri che sarà una bella avventura, passando invece per Anna ha scoperto di essere effettivamente incinta di Massimo.

Ovviamente prende coraggio e va ad informare il giovane ingegnere che cerca di convincerla a prendere una decisione drastica, ovvero abortire e solamente l’arrivo di Quinto evita che l’uomo diventi violento con la donna.

Anna, ovviamente è senza parole e cerca la comprensione dei genitori, ma purtroppo non andrà come lei sperava, tanto che dopo l’incontro con loro decide di tentare la strada del suicidio.

Anche qui, Quinto, sarà l’uomo importante, perchè arriva poco prima del gesto e riesce a portarla al sicuro, prima del non ritorno, nel mentre, Clara, con l’aiuto di Jacobi, riesce a trovare la famiglia che ha preso in adozione la figlia.

Ma nel mentre, Monica cerca di mettere la bella Teresa in difficoltà, dopo che ha scoperto un bacio tra di loro, decide di andare subito da Cazzaniga per informare cosa ha saputo, e stranamente, lui non dice nulla a Mandelli.

Anzi, lo informa che la figlia si è finalmente concessa al suo fidanzato, ma Carlo, anche se non ha alcun tipo di prove cerca di accusare in tutti i modi Mori, della morte del fratello durante la guerra.

Per quanto riguarda Vittorio e Teresa continua il corteggiamento, tanto che l’uomo la invita ad un picnic davanti al Castello Sforzesco e tra di loro ci sarà un dolcissimo bacio senza alcuna interruzione da parte di nessuno.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su rai1.