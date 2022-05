Chicago PD 9: anticipazioni shock, non è possibile che succede!

Chicago PD 9: ecco cosa succede agli agenti del 21° distretto nell’ultimo episodio di stagione della serie tv, ideata da Dick Wolf.

Siamo arrivati con l’ultimo episodio di stagione di Chicago PD 9. L’ultimo episodio ha lasciato letteralmente tutti a bocca aperta: l’ultima scena della 21° puntata, infatti, è stata quella dell’esplosione dove è saltata in aria il detective Hailey Upton.

Sul web circolava la voce che poteva trattarsi di Adam Ruzek, che con il suo tira e molla con l’agente Kim Burgess, aveva un po’ stancato.

Ora cosa succederà alla moglie di Jay Halstead? Riuscirà a salvarsi oppure i fan della serie ideata da Dick Wolf dovranno dire addio ad un altro personaggio molto amato?

Durante questi anni, infatti, molto personaggi hanno lasciato il mondo “One Chicago”: Erin Linsday, Alvin Olinsky e Antonio Dawson sono solo 3 dei protagonisti che hanno detto addio.

Chicago PD 9: cosa succede nel finale di stagione?

Mercoledì 25 maggio in prima serata, in America, andrà in onda una nuova ed ultima puntata della nona stagione. Ma cosa succederà?

La NBC ha rilasciato la sinossi dell’episodio, senza accennare nulla di quello che potrebbe succedere alla Upton. “Dopo che un’esplosione sconvolge il caso, la squadra si affretta a sconfiggere Escano mentre tutti si avvicinano al loro punto di rottura”.

I protagonisti della serie Patrick John Flueger (che interpreta l’agente Adam Ruzek) e LaRoyce Hawkins (che interpreta l’agente Kevin Atwater) hanno però svelato cosa succederà al detective, durante una lunga intervista.

“(…) Inoltre, chi si sbarazza di Tracy Spiridakos in un programma? Non lo si fa e basta. Inoltre, saremmo tutti molto tristi sul set perché lei porta la luce”.

E Hawkins aggiunge “se c’è qualcuno che ha capacità di guarigione simili a quelle di Wolverine, quella è la Upton”. Sembrerebbe proprio che Hailey si salverà dall’esplosione.

Inoltre, nel corso dell’intervista i due attori parlano anche del rapporto tra Hank Voight e di Anna. I due commentano infatti che non era così coinvolto in un caso come questo da quando il figlio fu ucciso, alla fine della 3° stagione. “E’ sicuramente un rapporto padre- figlia”, così hanno commentato il legame tra il sergente e la sua informatrice.

Allora, siete pronti a scoprire cosa succederà nel 22° episodio della nona stagione di Chicago PD?