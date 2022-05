Chicago Fire 10: Bomba per il prossimo episodio

Chicago Fire 10: cosa succede nella Caserma 51 nel finale di stagione? Andiamo a leggere nel dettaglio cosa ci aspetta.

La Caserma 51 è pronta a dirci “arrivederci”: in America, infatti, arriverà il finale di stagione di Chicago Fire 10 mercoledì 25 maggio in prima serata.

I fan non vedono l’ora di poter riabbracciare Matt Casey, che dopo 200 puntate, ha lasciato la serie momentaneamente.

Infatti, si è trasferito nell’Oregon per aiutare i figli di un suo caro amico, morto durante un incendio.

Ma non sarà solo: tornerà con lui anche la sua fidanzata Sylvie Brett, che sentendo molto la mancanza di Casey deciderà di passare un po’ di tempo con lui.

Chicago Fire 10, finale di stagione: cosa succederà?

Non mancheranno molte sorprese in questo finale di stagione: il matrimonio tanto atteso dei cosiddetti “StellaRide” sembra essere arrivato. Non si poteva immaginare che Kelly Severide senza il suo migliore amico, per questo Matt torna alla Caserma 51.

“Un matrimonio porta sempre fuori un microscopio. Queste sono due persone, sono davvero innamorate, ma ci sono molte sfide per la coppia.

Mette sotto i riflettori la loro situazione e quanto sia diverso da Severide e Kidd, che vivono insieme e si vedono ogni giorno”, è quello che ha detto il produttore esecutivo Andrew Newman a TV Insider.

Inoltre, ha continuato a dire che questo episodio ha tutto quello che serve: “il finale ha tutto. Abbiamo una nascita, una morte, l’evento di un matrimonio e un cliffhanger.”

Mentre Casey farà solo una breve apparizione, per Brett sembra essere arrivato il momento di tornare sull’ambulanza 61.

Infatti, chi l’ha sostituita, Emma, sta cercando di prendere il posto di Violet, arrivando anche a minacciare il capo dei Paramedici Hawkins, che ha una storia proprio con Violet.

La NBC ha rilasciato la sinossi di questo ultimo episodio. Cosa succederà agli uomini e alle donne della famosa Caserma 51?

“Il grande giorno del matrimonio arriva e la Caserma 51 accoglie Casey di nuovo per celebrare l’occasione gioiosa. I piani di Emma per rimpiazzare Violet arrivano ad una fine scioccante“.

Cosa ne pensate di questo finale di stagione che sembra avere in serbo tante sorprese? Mercoledì 25 maggio andranno in onda i finali di stagione delle serie “One Chicago”, ideate da Dick Wolf.