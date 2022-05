Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per il nuovo appuntamento della soap opera preferita turca che ci tiene compagnia ogni giorno.

Anche oggi, 23 maggio, abbiamo modo vi vedere una nuova puntata di Brave and Beautiful, dove la storia diventa sempre più complicata tra le due famiglie dove ruota tutta la narrazione.

Oggi sembra che succederà qualcosa di strano a Tashin e che l’artefice di tutto sia proprio Riza, quindi vediamo di capire che cosa ci aspetta e come si evolvono le mille situazioni che si sono in ballo.

Brave and Beautiful: Riza gioca un brutto scherzo a Tahsin

Iniziamo con il dire che Tashin è stato accusato della morte di Salih dopo la testimonianza del piccolo Ali, ed effettivamente è stato lui che ha sparato un colpo di pistola dopo una brutta lite.

In un primo momento si era pensato a Cesur, anche perchè la polizia aveva trovato il corpo nel suo furgone, ma fortunatamente poi si è capito chi fosse il vero colpevole e per questo motivo è stato, giustamente, arrestato.

Ma Riza non ha nessuna intenzione di perdere il controllo su Tashin e cerca di ricattarlo con il video che ha mentre uccide Salih, così il fratello di Adalet, con l’aiuto di Turan, che è assolutamente un suo complice, ha fatto liberare il cognato.

Ha infatti pagato una persona molto anziana che si è assunta tutta la colpa della morte di Sirin, facendo così Riza può continuare a ricattare quando vuole il Korlundang Senior, un’idea veramente particolare.

Mihriban, nel mentre vuole assolutamente diventare il nuovo sindaco della città, perchè spera che la sua amata cittadina possa essere guidata da una persona onesta che non ha solamente voglia di fare soldi ed arricchirsi sulle spalle dei cittadini.

Decide quindi di fare un discorso per cercare di vincere, ma l’ex prigioniero cerca di prendere la parola, Riza, infatti vuole comunicare a tutti che il padre di Korhan e Suhan gli ha regalato un bellissimo albero come risarcimenti per gli anni passati in carcere in modo ingiusto, perchè era innocente.

Tashin non può fare più nulla contro il rivale, ma noi siamo quasi certi che non è assolutamente detta l’ultima parola, anzi! Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.