Una Vita anticipazioni: é stato ucciso!

Come ogni giorno, anche per l’appuntamento di domenica 22 maggio arrivano le anticipazioni per la seguitissima soap spagnola di Canale 5; la verità su Felicia è emersa e così Soledad, minacciata da Marcos, si è trovata costretta a dover chiedere aiuto ad Aurelio Quesada.

La puntata sarà però sconvolta da un omicidio scoperto da due personaggi, completamente a sorpresa; ecco cosa succede, il colpo di scena che lascia tutti senza parole.

Una Vita anticipazioni, è stato ucciso: cosa succede il 22 maggio, colpo di scena

Marcos ha giurato di farla pagare a Soledad dopo aver scoperto che è stata lei ad uccidere Felicia; dopo averla quasi aggredita, il Bacigalupe la denuncia alla polizia, che si mette subito sulle sue tracce.

L’unica speranza per la domestica resta Aurelio Quesada, che si offre di darle protezione in cambio dei suoi servizi; oltre a pedinare Marcos, sarà obbligata a commettere un omicidio.

La puntata del 22 maggio sarà sconvolta proprio da un omicidio: Natalia e Felipe infatti si imbattono nel cadavere di Pierre Caron, diplomatico francese che pagato da Marcos ha accusato la Quesada di spionaggio.

Chi sarà stato ad uccidere il francese? Tutto fa pensare che sia stata proprio Soledad, su ordine diretto di Aurelio; il Quesada si è sempre detto disposto a tutto per proteggere la sua famiglia e tirare fuori la sorella da questa brutta situazione.

Intanto, Bellita si è mostrata molto comprensiva con Alodia, che le ha confessato di aspettare un bambino da Ignacio; mentre la domestica pensa all’adozione, Bellita rassicura la ragazza dicendo che si occuperà lei del bambino, come se fosse suo nipote.

Vista la situazione e vista anche la fuga di Ignacio, Bellita decide di contattare sua sorella Candelaria per fare finalmente pace; in gioventù, la sorella le aveva rubato il suo promesso sposo, ma dopo tanti anni è arrivato il tempo di chiarire la situazione per il bene della famiglia.