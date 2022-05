Vediamo meglio insieme qualche informazione in più per quanto riguarda la nuova soap opera della Rai, ovvero Sei Sorelle.

Come sappiamo la prossima settimana finiranno anche le repliche della prima stagione del Paradiso delle Signore ed inizierà una nuovissima soap opera che si chiama Sei Sorelle, al momento c’è molta curiosità.

E noi oggi vogliamo togliervi, anzi confidarvi qualche interessante anticipazione su quella che si pensa possa essere una super nuova fiction in onda, durante il periodo estivo, della Rai.

Sei sorelle anticipazioni: inizia con un evento drammatico

Oggi vi indichiamo, infatti, che cosa potrete vedere nella prima settimana di messa in onda, ovviamente in modo molto conciso, iniziamo dicendo che tutto inizia con una bellissima festa di fidanzamento.

Ovvero una delle sei figlie di Don Ferdinando, ovvero Bianca si fidanza con il rampollo di casa Loygorri, ma subito assistiamo a qualcosa di particolare, ovvero la prematura scomparsa di Don Ferdinando, che lascerà senza parole tutte le figlie.

Questo triste avvenimento, spinge tutte le ragazze, Adela, Blanca, Diana, Celia, Francisca ed Elisa a prendersi cura dell’azienda di famiglia, ma non ovviamente davanti a tutti, perchè ci troviamo in una Madrid del 1915.

In quel momento storico, infatti le donne non hanno assolutamente le stesse possibilità degli uomini, e per questo motivo deve essere fatto tutto assolutamente di nascosto, e proprio per questo arriverà un’altro personaggio.

Stiamo parlando di zio Don Ricardo, che sarà abbastanza perfido e metterà i bastoni tra le ruote a queste bellissime ed intraprendenti ragazze, e dovranno anche avere a che fare con una grande crisi economica.

Nelle fabbriche le condizioni iniziano a peggiorare, ed ogni giorno diventa sempre tutto più difficile e complicato, ma per cercare di sanare il tutto, Francisca e Celia prenderanno una, anzi due decisioni molto difficili e complicate.

La prima, infatti accetta di cantare al cabaret dei genitori di Gabriel, mentre la seconda va a lavorare in fabbrica come una semplicissima operaia, e nel mentre Don Ricardo cerca di prendere l’azienda contando anche sull’aiuto di Jesus, un operaio.

Tutto è assolutamente pronto per vedere la prima puntata di sei sorelle che andrà in onda il 30 maggio alle ore 16 con due episodi, siamo assolutamente certi che la storia particolare ed interessante catturerà il pubblico a casa.