Quiz: chi ha sbagliato? Impossibile rispondere correttamente

Ecco un nuovo e divertentissimo test che ti farà divertire e scervellare. Riesci a capire chi nella figura ha sbagliato?

Anche oggi vogliamo proporti un nuovo divertentissimo test che ti farà divertire e allo stesso tempo “scervellare”. Si tratta, infatti, di un quiz di logica che metterà a dura prova le tue abilità cognitive e misurerà le tue capacità riguardo un argomento molto importante.

Quali sono le tue abilità alla guida? Sarà proprio il codice della strada, infatti, al centro di questo divertentissimo test. Il gioco consiste infatti nel guardare l’immagine proposta e stabilire chi ha sbagliato. Continua nella lettura di questo articolo e affronta questa sfida.

Quiz stradale: quale autista ha sbagliato?

Con il quiz di oggi vogliamo mettere alla prova le tue abilità riguardo le norme che regolano la circolazione stradale. Se possiedi la patente avrai certamente una marcia in più, se, invece, devi ancora raggiungere la maggiore età o intendi conseguire il documento rosa, potrai utilizzare questo divertentissimo gioco come un interessante ripasso.

Il Quiz stradale che ti proponiamo oggi è piuttosto complesso, ma non preoccuparti: basterà un po’ di concentrazione e attenzione visiva per capire davvero chi ha torto e chi, invece, ha ragione. Gli incroci stradali sono stati sempre una delle bestie nere di chi intende conseguire la patente (e non solo).

Come dicevamo, il test di oggi è impegnativo, ma piuttosto semplice da capire: tutto quello che dovrai fare è guardare l’immagine che abbiamo pubblicato in alto e stabilire chi ha sbagliato. Nell’immagine, infatti, c’è un incrocio abbastanza inusuale e alcune vetture in attesa di passare.

Le due macchine presenti dovranno compiere entrambe la stessa manovra. I due automobilisti, infatti, hanno entrambi l’intenzione di svoltare a sinistra, passando per lo stesso incrocio in cui vi è un cartello. Tuttavia, a prima vista sembra esserci un evidente difficoltà per i due nello stabilire chi dovrà passare prima.

Essendoci solo due macchine, le possibilità sono appunto due, ma solo una è quella giusta. Dunque, quale macchina, secondo te, ha il diritto di passare per prima e chi, invece, ha sbagliato manovra nell’immagine? Ecco la soluzione.

Se, come ti abbiamo consigliato ad inizio del gioco, hai osservato con attenzione l’immagine e le traiettorie tracciate nel disegno, sarai sicuramente arrivato alla soluzione: a dover passare per prima, infatti, è la macchina nera “H”, mentre a compiere la manovra sbagliata è la macchina rossa “S”.