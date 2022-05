Isola dei Famosi: la voce shock, c’è un chirurgo sull’isola?

Isola dei Famosi, la voce shock lanciata dal chirurgo: qualcuno si è rifatto in Honduras? Emerge la polemica sul web, ecco cosa succede.

Stiamo entrando nell’ultimo mese per il reality show condotto da Ilary Blasi, che sta realizzando ottimi ascolti col doppio appuntamento settimanale su Canale 5; tra discussioni e sopravvivenza, i naufraghi stanno dando il massimo.

Dopo l’ultima puntata del programma però, un noto chirurgo estetico si è lasciato andare a dei commenti sui social circa i naufraghi e gli interventi estetici; ecco cosa succede.

Isola dei Famosi, la voce shock lanciata dal chirurgo: i naufraghi rifatti?

A pochissimo tempo di distanza dalla fine della puntata, il noto chirurgo Dvora Ancona ha commentato l’aspetto fisico di alcuni naufraghi, sottolineando come secondo lei si siano fatti il botulino. La dott.ssa, attivissima sui social (anche su TikTok) è stata più volte ospite dei programmi di Barbara D’Urso.

In una serie di storie, come riportato da Gossip e Tv e altri siti del settore, la dott.ssa esprime il suo pensiero, analizzando nello specifico i casi di Carmen Di Pietro e Lory Del Santo; per l’Ancona le due avrebbero beneficiato del botulino, considerando come non ci siano segni di dimagrimento sul loro volto.

In un video pubblicato sul suo profilo poi, spiega nello specifico gli interventi che, secondo lei, i naufraghi in questione avrebbero fatto; il post è diventato molto popolare, tanto che diversi fan hanno espresso la loro opinione commentando.

Al momento, la produzione de L’Isola dei Famosi non ha ancora risposto a quanto pubblicato dalla dott.ssa Ancona sul suo profilo Instagram; Mediaset deciderà di ignorare completamente queste analisi, oppure verrà dato il compito alla Blasi di rispondere in diretta per difendere il programma? Di certo, in ogni caso, non si tratterebbe di nulla di grave, né di qualcosa che va a inficiare l’andamento del programma.

Intanto, la competizione all’interno del reality show va avanti; questa volta, in nomination sono finite le coppie formate da Estefania e Roger e Luca e Gennaro.