Cancro al pancreas: i 4 sintomi da non sottovalutare sulle gambe

Il cancro al pancreas è uno dei tumori più aggressivi e purtroppo non sempre allunga la vita. Ci sono dei sintomi da non sottovalutare e che riguardano una parte del nostro corpo. Vediamo di quali si tratta.

Il cancro si espande nel corpo in maniera molto veloce, attaccando cellule ma a volte, spesso possiamo dire, lancia dei segnali che non vanno affatto ignorati. Riguarda una parte del nostro corpo molto importante, che è fondamentale per la nostra postura e il movimento, ossia le gambe.

Analizziamo nello specifico i sintomi a cui prestare attenzione.

I sintomi da non sottovalutare nelle gambe

Il cancro al pancreas è davvero aggressivo con una percentuale molto bassa di aspettativa di vita, siamo infatti al 7%. Purtroppo ci si accorge troppo tardi di avere il cancro al pancreas, quando compaiono dei sintomi come dolore addominale, perdita di peso oppure l’ittero, che crea quel colore giallastro della pelle.

Cosa avviene quando si manifesta il cancro del pancreas? Una delle caratteristiche è la eccessiva coagulazione del sangue, soprattutto il coagulo di sangue in una vena, che di solito è collocata proprio sulla gamba

Ma andiamo ad analizzare quelli che sono i sintomi che appaiono sulle nostre gambe e sono i seguenti: calore, arrossamento, gonfiore, dolore. Quando un coagulo del sangue si rompe, raggiunge i polmoni e non permette la giusta respirazione.

Si chiama embolia polmonare, ed è davvero molto pericolosa. Precisiamo che il fatto di avere un coagulo di sangue non preclude necessariamente un cancro, ma sicuramente non è una cosa positiva ed è importante rivolgersi subito a un medico.

Quindi se queste sensazioni sulle gambe di dolore, gonfiore, arrossamento e calore persistono creando disagi allora è fondamentale fare una diagnosi e andare a fondo per scongiurare eventuali diagnosi di cancro al pancreas.

Ricordiamo sempre che il nostro corpo è una macchina meravigliosa e precisa, tutto funziona all’unisono ma è anche vero che i sintomi che abbiamo ogni giorno, se a volte sono delle banalità e nulla di preoccupante, non sempre è così, quindi i sintomi vanno ascoltati e non ignorati. A questo punto soprattutto quelli che riguardano le nostre gambe.