Can Yaman shock: è successo, deve farlo per forza!

Il noto attore internazionale – Can Yaman – ha comunicato sui social la sua decisione di cambiare casa al più presto: ecco le sue parole.

Classe 1989, Can Yaman deve la sua notorietà alle soap turche DayDreamer – Le ali del sogno e Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Grazie ai due prodotti infatti, l’attore ha acquisito fama in tutta Europa, in particolar modo in Italia, dove successivamente ha lavorato nella famosissima serie Che dio ci aiuti. L’estate scorsa inoltre, abbiamo potuto assistere all’inizio delle riprese di un nuovissimo prodotto italiano che lo vedrà protagonista insieme a Francesca Chillemi. Dato il suo impegno nel nostro paese, da qualche anno l’attore ha deciso di trasferirsi a Roma. La sua vacanza romana però vedrà presto la sua conclusione.

Il fascino e il sex appeal di Can Yaman non sono passati inosservati alle fan italiane, le quali (alcune) hanno cominciato a sviluppare una vera e propria ossessione per l’artista turco. La fama acquisita nel suo paese d’origine infatti, non è paragonabile a quella ottenuta nel Bel Paese, luogo ove l’attore è diventato a tutti gli effetti un vero e proprio sex symbol. Tuttavia, come è risaputo, la fama porta innumerevoli svantaggi, tra cui la totale mancanza di privacy. Can Yaman ha comunicato sui social di essere costretto a cambiare casa.

Can Yaman cambia casa, vittima di stalking da parte delle fan

Erano settimane che circolava la voce riguardo un imminente abbandono di Can Yaman, per questo motivo l’attore ha voluto sottolineare di non aver alcuna intenzione di lasciare l’Italia, bensì – più semplicemente – di cambiare casa. A quanto pare, l’indirizzo della sua abitazione ha cominciato a diffondersi tra le fan più accanite, le quali hanno incominciato a presentarsi proprio davanti alla sua dimora. In sostanza, Can Yaman è vittima di stalking e le responsabili sono proprio le fan italiane.

“Non ce la faccio con lo stalkeraggio che subisco” – sono state le sue parole – “La gente ha superato ogni limite qua”. Così, Can Yaman ha condiviso la sua frustrazione sui social attraverso il suo profilo Instagram. Rimarrà in Italia perché impegnato in altri progetti, ma sarà costretto a cambiare casa, in quanto la sua abitazione attuale non può più essere considerata sicura: “Vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso” – ha poi concluso l’attore turco.

Insomma, la figura dell’attore e del modello viene spesso distaccata dalla realtà e da ciò che esso è realmente nella sua essenza: un semplice essere umano. Le star cadono spesso vittime di fan che riassumono le loro figure a semplici personaggi pubblici oppure sex symbol aditi alla fantasia di noi telespettatori. Dobbiamo però ricordarci che parliamo di uomini e donne che coltivano esattamente le nostre stesse necessità, tra cui spazio e serenità personale.