Beatrice Valli shock: completamente senza veli, ma si può!?

Beatrice Valli shock completamente senza veli: l’influencer sfoggia un’eleganza e una bellezza assolutamente fuori dal comune, eccola.

L’estate sta per arrivare e le temperature, esterne ma non solo, pare che siano davvero già altissime. Tra le varie influencer attivissime sui social c’è anche Beatrice Valli, ex di Uomini e Donne; la bolognese ha costruito proprio con Marco la sua famiglia ed ha iniziato una brillante carriera sia sui social che come imprenditrice.

Da sempre, sin dalla sua partecipazione al programma, la sua bellezza è stata sotto gli occhi di tutti; il recente scatto senza veli pubblicato sui social la enfatizza però ancora di più, lasciando tutti quanti i follower senza parole.

Beatrice Valli shock, completamente senza veli: la foto incanta

Diventata mamma da giovanissima, Beatrice si è fatta conoscere dal pubblico grazie al dating show di Maria De Filippi, svettando per bellezza ed eleganza; uscita dallo studio, ha trovato la felicità e la stabilità in amore ed ha formato una famiglia, oltre ad aver costruito una brillante carriera lavorativa.

Tra suoi progetti e lavori come testimonial, la Valli è attivissima sui social; l’influencer pubblica però spesso anche suoi scatti, che mettono in mostra i suoi meravigliosi lineamenti e il suo corpo scolpito.

Nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo, la Valli si è mostrata completamente senza veli immersa in una piscina; circondata da una location fantastica, Beatrice ha sfoggiato un’eleganza e una sensualità davvero da mozzare il fiato.

“Cit*: ma sei una mamma!” scrive l’influencer nella didascalia, ironizzando alle critiche che spesso le arrivano; sono stati tantissimi i mi piace al post, tutti per celebrare l’incredibile bellezza di Beatrice, che immersa nell’acqua sembra quasi una dea.

Numerosi anche i commenti, di personaggi noti e non; “Che top” scrive Bianca Atzei, con tanto dell’emoticon della fiamma, mentre Rudy Zerbi ironizza commentando “Anche io faccio il bagno così e sono un papà” con varie emoticon sorridenti.

Tutti insomma hanno elogiato la personalità di Beatrice, sia come mamma che come imprenditrice e modella, follower e personaggi noti o della televisione.