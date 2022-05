Michael Shumacher: la confessione arriva da una persona vicina a lui

A proposito di Michael Schumacher, ecco una confessione che è stata rilasciata proprio da chi è molto vicino a lui e ci conferma quello che in molti sospettavano. Scopriamo di cosa si tratta.

Ross Brawn ha portato a casa molte vittorie con la Ferrari stando proprio accanto a Jean Todt, ed è il direttore generale della F1.

Michael Schumacher che è stato con lui precedentemente in Benetton, poi passato in Ferrari e infine in Mercedes

La confessione

Brawn ha dichiarato in una sua intervista che “Michael amerebbe questa nuova Formula 1. Oggi il grande Schumacher sarebbe stato un semplice spettatore che tifa per la Ferrari.

In questo periodo in cui si pensa al Gran Premio di Spagna tutti pensano proprio a Schumi e alle sue incredibile vittorie infatti in occasione di questo Gran Premio portò a casa ben sei vittorie di cui 5 al volante della Ferrari.

Adessi c’è il figlio di Michael Schumacher, Mick, che gareggia per la Hass. Dopo la grande vittoria che ha portato a casa a Jeddah, purtroppo c’è stato l’incidente di Miami con Sebastian Vettel che non ha sortito effetti positivi.

Il nipote Ralf Schumacher ha dichiarato in una sua intervista che Mick e Steiner siano incompatibili a livello proprio di carattere e personalità, al contrario una persona con un carattere molto duro come Kevin Magnussen si adatta meglio a Steiner.

Dichiara poi che l’episodio avvenuto con Vettel è stato molto fastidioso, dato che è costato dei punti, ma la cosa importante è che Mick stia bene.

Ecco perchè Brawn afferma proprio quanto segue: “Questa F1 sarebbe stata l’ideale per lui. Era l’ultima persona a lasciare il paddock il sabato sera prima della gara e si sedeva con me e gli ingegneri per ore, sarebbe rimasto affascinato dall’analisi di queste nuove informazioni. Credo che sarebbe stato bello averlo dentro questa nuova era. Michael amerebbe questa nuova Formula 1“.

Insomma il manager ha fatto palesemnte capire di non essere soddisfatto

