L’Eredità stravolgimento per il programma, ecco cosa succede

È una notizia di poco fa: cambio di programmazione del palinsesto della Rai. Sabato 21 maggio in prima serata ci farà compagnia proprio lui!

Un cambio dei palinsesti della Rai, in particolar modo stiamo parlando di Rai 1. Infatti, dal promo che è uscito in questi giorni, si è visto che in prima serata ci sarà proprio lui!

Ma di chi si sta parlando? Flavio Insinna tornerà di nuovo in prima serata per condurre una nuova puntata de L’Eredità, per una buona causa.

Anche se non sappiamo molto, l’attore e presentatore tv condurrà il quiz, con il sottotitolo “Una sera insieme”, per una raccolta fondi per aiutare la popolazione ucraina.

Al posto del film che doveva andare in onda, Chi M’ha Visto, con Beppe Fiorello, Pierfrancesco Favino, Dino Abbrescia e Sabrina Impacciatore (solo per citarne alcuni), L’Eredità tornerà in prima serata.

Sabato sera su Rai 1 torna L’Eredità

Nel promo, Flavio Insinna ha annunciato che ci saranno tanti ospiti, ma ancora non conosciamo i volti di chi ci sarà.

Manca sempre meno a quando si dovrà salutare il conduttore: l’ultima puntata con il quiz game sarà il prossimo 5 giugno. Dopo l’appuntamento serale, Flavio Insinna, registrerà le ultime puntate del gioco.

Al suo posto, è stata confermato un altro gioco cha appassiona milioni di italiani, ovvero Reazione A Catena. Questa volta, il programma andrà in onda per più tempo, per circa 5 mesi, a differenza dei soliti 4: per questo motivo L’Eredità riprenderà ad ottobre e non a settembre.

Un sabato sera diverso, sicuramente, ma che permette a tutti di fare qualcosa di bello per la popolazione dell’Ucraina che, in questi mesi, sta combattendo la guerra contro la Russia.

Non sappiamo ancora se il film con Pierfrancesco Savino verrà riprogrammato a sabato prossimo, per il momento si sa solo che questo sabato andrà in onda il programma condotto da Flavio Insinna.

Con il suo modo di condurre la trasmissione, il conduttore ha fatto breccia nel cuore di milioni di telespettatori che ogni sera si trovano davanti al televisore, fino al momento cruciale, ovvero quando il vincitore si siede davanti ad Insinna e prova ad indovinare la parola giusta.

E voi guarderete sabato L’Eredità?