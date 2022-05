Don Matteo 13 anticipazioni: Ines sconvolge Anna

Anticipazioni Don Matteo 13: nella prossima puntata della fiction ci saranno moltissimi colpi di scena. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

La prossima settimana non mancherà il doppio appuntamento con Don Matteo 13. Ricordatevi di sintonizzarvi su Rai1 per assistere ai moltissimi colpi di scena, che andranno in onda martedì e giovedì con le ultime due puntate. Anche i fan non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction.

Il 26 maggio andrà in onda l’ultima puntata di Don Matteo 13, a quanto sembra dobbiamo aspettarci un finale inaspettato. Infatti da quanto dicono le ultime anticipazioni assisteremo a moltissimi colpi di scena che cambieranno per sempre le sorti dei nostri protagonisti.

Infatti, nel penultimo episodio intitolato “Il coraggio di credere”, ci sarà il ritorno della piccola Ines. Proprio lei sconvolgerà per sempre la vita di Anna, infatti tornerà a vivere a casa Oliveri.

Le anticipazioni non sono di certo finite qui. Siete curiosi di scoprire cosa accadrà? Vediamolo insieme.

Don Matteo 13: anticipazioni ultime puntate, finale shock

Come dicevamo, nell’ultima puntata di Don Matteo 13 assisteremo ad un finale inaspettato. Intanto sono già uscite le anticipazioni sulle ultime due puntate e quanto sembra ci saranno dei colpi di scena scioccanti.

Tra il più eclatante troviamo il ritorno di Ines, la bambina infatti tornerà a vivere in casa della Olivieri. Questo porterà una serie di eventi, che porteranno la Capitana a riflettere sul suo futuro.

Infatti, Anna, inizierà a vedersi nei panni di mamma e capirà se quel ruolo le appartiene davvero o meno.

Intanto però, nel prossimo appuntamento vedremo Greta e Federico alle strette, infatti non mancheranno dei gravi problemi.

Proprio la ragazza subirà dei peggioramenti di salute. A quanto sembra la sua malattia è davvero grave e potrebbe costarle la vita. Federico non starà sicuramente con le mani in mano, anzi farà di tutto per aiutarla e per cercare di salvarle la vita.

Ma alla fine riuscirà a salvare la ragazza da una malattia così grave? Ora i fan non vedono l’ora di scoprire come andrà finire la fiction e cosa aspettarsi dalle ultime due puntate. Voi cosa ne pensate?