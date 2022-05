Una vita anticipazioni, Soledad continua a farlo: la domestica ancora al centro degli intrighi, ecco cosa succede nella soap.

I Bacigalupe sono al centro delle trame della soap spagnola, mentre Ramon e Liberto cercano di acquistare il ristorante Nuovo Secolo dagli Olmedo; Anabel è uscita dall’ospedale e Marcos, arrabbiato, le impone un comportamento decente, compresa l’immediata sospensione dello sciopero della fame.

Intanto, Soledad continua ad avere contatti con Aurelio Quesasa, anche per via di Anabel, e non solo; la domestica ancora al centro degli intrighi, ecco cosa succede dalle anticipazioni.

Una vita anticipazioni, Soledad continua a farlo: cosa succede

Dopo il suo esordio nella soap, il pubblico ha scoperto puntata dopo puntata il passato di Soledad, vicina a un gruppo di anarchici che risponde a Fausto, attualmente in prigione.

Tra i due ex-amanti ci sono vecchie ruggini e Fausto non è certo un tipo con cui si può scherzare; per questo, minaccia Soledad e la obbliga a seguire ancora le direttive del gruppo.

Fausto ha in mente un nuovo attentato e Soledad verrà coinvolta; sarà lei, con le sue abilità da artificiere, l’addetta a piazzare la bomba. In attesa di altre istruzioni (e tutto fa pensare, visto anche il pacco ricevuto, che la vittima di questo attentato sarà Antonito) la domestica si reca di nuovo in carcere dall’uomo per togliere di mezzo Mendez; l’ispettore, dopo il pestaggio, è malconcio ma ancora vivo e sa che è stata lei ad avvelenare Felicia.

Per questo, Soledad chiederà a Fausto di completare il lavoro e mettere a tacere una volta per tutte l’ispettore; è questa la condizione posta dalla domestica affinché collabori di nuovo con gli anarchici.

Mendez riuscirà a raccontare in tempo delle sue indagini? La polizia, così come Felipe, sa che prima di essere aggredito l’investigatore privato ha annotato sul suo taccuino il nome di Soledad e dunque la verità potrebbe venire a breve a galla. Come reagirà il Bacigalupe quando verrà a conoscenza che è stata la sua domestica e amante ad uccidere l’amata moglie?