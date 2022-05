Fedez e l’incontro inaspettato dopo anni: ecco cosa è successo

Il noto rapper milanese è stato avvisato in compagnia di una vecchia conoscenza: scopriamo insieme chi ha incontrato Fedez.

Reduce dall’intervento di rimozione del tumore al pancreas, sembra che Fedez abbia deciso di lasciarsi ufficialmente alle spalle vecchi dissapori, con l’obiettivo di riappacificarsi con i suoi colleghi. Solo qualche settimana fa infatti, il rapper milanese aveva pubblicato una stories su Instagram che lo riprendeva mentre ascoltava Senza Pagare, brano scritto insieme a J-Ax nel 2017. I fan hanno quindi cominciato a sperare in un’eventuale bandiera bianca tra i due, soprattutto perché Fedez, non solo stava ascoltando la hit, ma ha pensato bene di taggare J-Ax nella stories.

Come se non bastasse, il collega – dal canto suo – aveva dichiarato in una recente intervista che i dissapori con Fedez erano relativi per lo più ad una gestione lavorativa, più che ad un torto personale. Sembra quindi che la tensione si stia dissolvendo progressivamente, tanto che in molti hanno sperato in una conferma ufficiale di un’amicizia rinnovata. Eppure, non è finita qui: ora, è il turno di Fabio Rovazzi.

Fedez e Rovazzi: pace fatta? La verità

Pochi giorni fa, precisamente il 16 maggio 2022, Fedez si è recato al Fabrique di Milano – in occasione del concerto di Tananai – dove si è esibito per la prima volta dopo l’operazione. Eppure, non è la sua performance ad aver lasciato i fan a bocca aperta, bensì il suo incontro con l’ex collega e amico Fabio Rovazzi, anche lui convolto nel famoso litigio da Fedez e J-Ax.

Il golden trio infatti si era diviso in seguito a problemi lavorativi relativi alla gestione dell’etichetta Newtopia. Al contrario di Fedez infatti, i due artisti non hanno mai amato il campo imprenditoriale e così cominciarono ad avvertire un certo malessere. Fu proprio lo stress ad allontanare Rovazzi e J-Ax da Fedez, soprattutto perché consapevoli di non essere adatti a quel mondo. Eppure, sembra che dopo quattro anni di lontananza, il golden trio sia pronto a tornare in nome dell’amicizia che li legava un tempo.

I due sono stati paparazzati felici e sereni durante le varie esibizioni previste per il concerto al Fabrique. Non si percepisce astio, rancore o delusione. Ci auguriamo quindi di vederli presto insieme, se non per lavoro, per lo meno in onore del legame da loro coltivato qualche anno fa. Questo sarebbe un desidero comune a moltissimi fan.