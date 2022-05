Corpo effetto budino addio: gli esercizi per diventare una bomba!

Ti piacerebbe ritornare in forma prima dell’inizio dell’estate? Ecco alcuni esercizi per dire addio per sempre all’effetto budino. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Manca sempre meno all’inizio dell’estate, questo vuol dire che la fatidica prova costume è sempre più vicina. Se non siete già corsi ai ripari è arrivato il momento di perdere quei fastidiosi kg di troppo. Non preoccupatevi, oggi vi sveleremo alcuni esercizi per ritornare in forma in modo semplice e veloce.

Per riuscire a dimagrire è necessario seguire alcuni accorgimenti fondamentali, la prima cosa è sicuramente iniziare a seguire un stile di vita sano. Ecco perché dovreste cambiare modo di mangiare e anche alcuni abitudini.

Una dieta sana ed equilibrata è il primo passo da affrontare per riuscire a perdere quei fastidiosi kg di troppo. Ma non solo, cercate di bere almeno due litri di acqua al giorno, in questo modo farete accelerare il metabolismo.

Dopo aver ripreso in mano la vostra vita, è arrivato il momento di rassodare il corpo, in questo modo direte addio per sempre all’effetto budino. Siete curiosi di scoprire come fare? Vediamolo insieme.

Dimagrire: ecco gli esercizi migliori per dire addio all’effetto budino

Per riuscire a tornare in forma prima dell’inizio dell’estate è fondamentale seguire con costanza alcuni accorgimenti. La prima cosa da fare è sicuramente introdurre nella nostra alimentazioni verdure e frutta, inoltre è fondamentale eliminare i cibi ricchi di grassi e zuccheri.

Ricordatevi di bere sempre almeno 2 litri al giorno di acqua, potete optare anche per assumere degli integratori o dei diuretici. Ovviamente questo deve essere accompagnato da dell’attività fisica. Solo in questo modo si otterranno dei risultati veloci e soddisfacenti.

Attenzione, non stiamo parlando di ore estenuanti in palestra, infatti gli esercizi che vi mostreremo possono essere svolti comodamente da casa. Oltre ad essere funzionali, vi porteranno via solo pochi minuti al giorno, in questo modo riuscirete a rassodare il vostro corpo.

Per svolgere l’esercizio mettetevi in piedi con gambe leggermente divaricate, ora utilizzate un elastico e bloccate i vostri piedi. Poi prendete con le mani la parte superiore dell’elastico e portatela al petto.

Ora stando sempre in piedi tenete una gamba più indietro rispetto all’altra, dovete fissare un’estremità dell’elastico. Prendete l’altra estremità e afferratela con entrambe le mani stendendo le braccia sopra la testa.

Eseguite dei movimenti tenendo i gomiti stretti vicino le orecchie, poi piegate le braccia indietro tenendo in tensione l’elastico.

Ora non vi resta che provare per credere. Voi cosa ne pensate?