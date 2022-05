Amici, Luigi shock: così spenderà i soldi della vincita, il cantante si gode il recente successo all’edizione 2021-2022 del talent show.

Con la finalissima di domenica 15 maggio si è conclusa anche l’edizione 2021-2022 di Amici, che ha visto trionfare il cantante Luigi Strangis contro il ballerino Michele. Col suo talento, Luigi ha saputo davvero conquistare tutti quanti, rendendo orgoglioso anche il suo maestro, Rudy Zerbi.

A pochi giorni dalla vittoria, Luigi è già sotto i riflettori e per lui si prospetta una brillante carriera; dell’esperienza ad Amici e non solo ha parlato proprio il cantante, in una recente intervista a Il Corriere della Sera.

Amici, Luigi shock: così spenderà i soldi della vincita, il cantante si racconta

Intervistato dal noto giornale, Luigi ha avuto modo di parlare del recente trionfo al talent show di Maria De Filippi. “Ho fatto una crescita personale e anche musicale, ho conosciuto persone stupende e mi sento molto più responsabile“ spiega, ringraziando i genitori per averlo sempre fatto restare, nonostante il supporto continuo, coi piedi per terra.

Del suo percorso, il cantante ha invece detto: “All’inizio non sapevo dove sarei arrivato: sono un tipo che si deve ambientare un po’. Non pensavo certo alla vittoria ma lavoravo solo per me stesso e per chi mi ascoltava”, spiega, sottolineando come ricorderà sempre i discorsi di Maria De Filippi.

Un percorso sicuramente trionfale quello di Luigi, che entrato nella scuola da sconosciuto è arrivato a vincere il trofeo e a far ascoltare le sue canzoni a milioni e milioni di spettatori.

La musica è la sua passione, tanto che ha detto di ammirare molto ex-allievi del talent come Irama, Alessandra Amoroso e Sangiovanni; la sua carriera sembra essere già luminosa e, infatti, ha deciso di investire il premio della vincita totalmente sulla musica, con un regalo ai genitori in aggiunta.

“Vorrei investirli tutti nella musica, nel mio lavoro. E magari fare un regalo ai miei genitori: un bel viaggio. Loro, sì, se lo meritano” spiega chiudendo il cantante.