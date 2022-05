Una Vita anticipazioni, Felicia è stata uccisa da…: colpo di scena nella soap spagnola di Canale 5, Marcos è davvero incredulo e furioso.

Continuano le trame per la soap spagnola di Canale 5; stando alle anticipazioni per la puntata di giovedì 19 maggio, grande protagonista sarà Marcos Bacigalupe, che in questo periodo sta fronteggiando davvero parecchi problemi.

Il rapporto con la figlia Anabel è davvero tesissimo, tanto che la figlia (di ritorno dal convento) continua lo sciopero della fame e, per questo, perde i sensi nel bel mezzo del quartiere. Questa però non è l’unica situazione sconvolgente per il Bacigalupe, perché parlando con Mendez scopre finalmente chi ha ucciso Felicia…ecco le anticipazioni.

Una Vita anticipazioni, Felicia è stata uccisa da…: Marcos è fuori di sé, ecco cosa succede

Da tempo, Marcos ha ingaggiato Mendez per scoprire chi c’è stato dietro l’omicidio di Felicia; inizialmente sembrava la Quesada l’indiziata numero uno, ma le indagini hanno ribaltato la situazione.

Parlando col garzon della drogheria, l‘investigatore ha scoperto il vero colpevole; prima di fare ritorno nel quartiere, è stato però aggredito e lasciato in condizioni gravissime fuori città.

Stando alle anticipazioni, Mendez riprenderà finalmente i sensi in ospedale Marcos si dirigerà da lui per scoprire la verità; quanto gli riferirà l’ex-commissario farà però completamente infuriare il Bacigalupe.

Ad uccidere Felicia è stata infatti Soledad, che per mantenere segreta la sua colpevolezza ha chiesto aiuto agli anarchici per aggredire Mendez; sentendo il nome della sua domestica (e amante) però, Marcos rimane incredulo e si scaglia contro l’investigatore, rifiutandosi di prendere in considerazione questa ipotesi.

Anche se Marcos non vuole crederci, resta il fatto che le indagini di Mendez sono corrette e ad uccidere la vecchia proprietaria del Nuovo Secolo è stata proprio la sua domestica; come reagirà Marcos quando prenderà atto di essere stato tradito dell’unica persona di cui, in questo momento, si fidava?

La situazione si fa sempre più calda, viste anche le trame che coinvolgono Antonito; il deputato ha ricevuto un misterioso pacco da Fausto e Lolita ha davvero un brutto presentimento.