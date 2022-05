Rompicapo: quante mattonelle servono? Sbagliano anche i migliori

Rompicapo, quante mattonelle servono? Sbagliano anche i più bravi: tu riuscirai a dare la risposta giusta? Mettiti alla prova in questa nuova sfida.

Le temperature si sono alzate notevolmente ed è ormai tutto pronto per una nuova estate; nonostante il sole e il caldo però, il web non fa mai mancare vari quiz, test e rompicapi, pronti a divertire i lettori.

In questa nuova sfida, riesci a capire il numero esatto di mattonelle che servono? Mettiti alla prova e cerca di dare la risposta giusta per risolvere il rompicapo, anche i più bravi potrebbero sbagliare.

Rompicapo, quante mattonelle servono? Dai la risposta giusta

Il nuovo rompicapo ha come centro una situazione piuttosto comune: in un ambiente si sta rifacendo il pavimento e mancano ancora delle mattonelle da essere fissate.

Qual è però il numero esatto che va inserito? Come si vede dall’immagine, la forma geometrica dello spazio vuoto sul pavimento potrebbe trarre in inganno e dunque i lettori devono far sfoggio di tutta la loro abilità per indovinare.

Già a prima vista, sei riuscito a capire quante mattonelle sono ancora necessarie? Per rispondere, è bene avere un buon occhio, capace di carpire subito le proporzioni; in questo modo, il nostro cervello, anche basandosi sulle dimensioni della mattonella, può formulare un’ipotesi di quante ne servono per completare il pavimento.

Nel dare la risposta, tenete presente che le mattonelle hanno una forma quadrata; provate ad immaginarle una per una nello spazio vuoto e contatele. Qual è la risposta giusta secondo voi?

A questo punto, non ci resta che svelarti la soluzione, facendoti vedere chiaramente con l’immagine seguente quante mattonelle effettivamente servono per completare i lavori.

Come si vede, l’immagine mostra chiaramente che il numero totale di mattonelle mancanti è 12; per completare il pavimento è bene dunque procurarsele il prima possibile!

Dodici era stata già la tua prima risposta, oppure hai completamente sbagliato supponendo un’altra cifra? Continua a seguirci e mettiti alla prova con altri quiz, test e rompicapi.