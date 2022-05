Che Dio ci aiuti 7, stravolta la trama: da non credere cosa potrebbe succedere nella fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci.

Che Dio ci aiuti è ormai da diversi anni una certezza del palinsesto di Rai 1, tanto che la fiction con Elena Sofia Ricci è arrivata alla bellezza (almeno per il momento) di sei stagioni trasmesse.

Per il prossimo anno è comunque prevista una nuova stagione, di cui stanno per iniziare le riprese; proprio per questo, arrivano già le prime anticipazioni sui nuovi episodi e sono davvero sorprendenti.

Che Dio ci aiuti 7, stravolta la trama: le anticipazioni

Stando a quanto riportato da Bubinoblog, le riprese della settima stagione della fiction inizieranno il prossimo lunedì 23 maggio, promettendo davvero grandi rivoluzione a livello di trama.

Secondo alcuni rumors che stanno iniziando a circolare, sembrerebbe che nei nuovi episodi sarà grande protagonista Pierpaolo Spollon, entrato nel cast solamente lo scorso anno nei panni dello psicologo Emiliano.

In arrivo poi dovrebbe esserci anche una nuova madre superiora, anche se c’è grande mistero circa l’attrice che potrebbe vestirne i panni; stando alla descrizione riportata, l’attrice sarebbe una 40enne non molto conosciuta dal pubblico, ma che di certo è nota a tutti gli appassionati di fiction.

Come sappiamo, nel cast vedremo il ritorno di Elena Sofia Ricci (che è riuscita a ritagliarsi spazio per la fiction tra i vari impegni); Suor Angela, negli ultimi tempi protagonista indiscussa, sarà presente ma con un ruolo meno centrale di quello svolto fino al momento.

Stesso discorso per la Suor Costanza interpretata da Valeria Fabrizi, che apparirà molto meno rispetto alle precedenti stagioni. Confermatissima anche la protagonista femminile Azzurra, sempre con il volto della talentuosa Francesca Chillemi, mentre tanti altri come Gianamrco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Erasmo Genzini (Erasmo) e Simonetta Columbu (Ginevra) dovrebbero salutare definitivamente la fiction.

Con l’inizio delle riprese, ci saranno sicuramente sempre più dettagli su quest’amatissima fiction, pronta ad entusiasmare coi nuovi episodi nella nuova stagione televisiva 2022-2023, anche se prima del 2023 i nuovi episodi non arriveranno.