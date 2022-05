Vediamo insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera turca che sta andando in onda in questo momento.

Oggi, 19 maggio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata della nostra amata Brave and Beautiful, ovvero una soap opera che ruota attorno a due famiglie molto ricche ma con delle vicende veramente complicate.

Si sta infatti cercando di capire che cosa è successo ed oggi, forse capiremo se Tahsin è veramente colpevole ma rimarremmo senza parole per la persona che sembra inchiodarlo, quindi non perdiamo altro tempo e leggiamo le anticipazioni.

Brave and Beautiful: Tahsin inchiodato da un bambino

Cesur e Suhan hanno capito che il fiore ritrovato sotto alla scarpa di Salih era un fiore di zafferano hanno trovato il punto dove si è consumato questo delitto, perchè questo cresce solamente in una zona molto circoscritta del bosco di Korludag.

Quando arrivano sul posto, notano, oltre alle tracce di sangue e quelle che ha lasciato un proiettile, anche delle tracce di una bicicletta da bambini, dove vi è inciso un qualcosa di molto particolare, ovvero il nome di Alì.

Ecco che la donna, allora inizia a cercare di capire dove si possa trovare questo piccolo testimone, che molto probabilmente ha visto tutto e conosce la verità su quanto accaduto quel giorno.

Riesce, quindi a rintracciare Ali e spera, insieme al bel Cesur che possa essere un motivo per scagionare finalmente l’uomo, quando arrivano insieme dalla Polizia, il bambino, indica Tashin come la persona che ha ucciso il padre di Sirin.

Ovviamente la giovane era assolutamente certa che Cesur non aveva fatto nulla, ma non poteva assolutamente pensare che fosse stato lui a compiere questo gesto incredibilmente feroce.

Cesur adesso è finalmente libero ma giustamente viene arrestato il Korludag Senior, ovviamente lei è felice per l’uomo che ama da sempre, ma triste perchè il padre è in manette per aver ucciso il padre della sua migliore amica.

Il figlio di Fugen e Hasan, invece è assolutamente felice perchè non c’entrava nulla con questa storia ma anche perchè chi ha ucciso la madre è morto ed il suo nemico da sempre adesso è assicurato alla legge.

Per capire che cosa succederà ulteriormente possiamo solamente vedere le altre puntate che vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.