Asia Argento: la foto che stupisce, tutto in primo piano

Asia Argento, la foto che stupisce: l’attrice mette tutto in primo piano, bellezza incredibile e un corpo da lasciare senza fiato.

Figlia del noto regista Dario Argento, Asia ha intrapreso una brillante carriera nel mondo del cinema, come attrice e poi anche come regista; il suo talento poliedrico l’ha portata anche ad avere una carriera come cantante.

Sempre sotto i riflettori per la sua esuberanza, a quasi 47 anni l’Argento mostra ancora un fascino particolarissimo e una bellezza dirompente, unita ad un corpo scolpito; la foto senza veli stupisce davvero, tutto in primo piano.

Asia Argento, la foto che stupisce: l’attrice mette tutto in primo piano, bellezza dirompente

Continuamente sotto i riflettori per la sua carriera, per le voci di gossip e spesso anche per qualche polemica, Asia Argento è un volto notissimo dal pubblico, che in larga parte la ama e la stima.

Oltre ad apprezzarne le doti come artista, i fan non hanno potuto fare a meno di rimanere incantati, ormai da più di due decenni, dal fascino dell’Argento; e mentre di recente l’abbiamo rivista sul grande schermo in Occhiali neri, diretto dal padre Dario, Asia è seguitissima sui social.

Sul suo profilo Instagram pubblica spesso scatti che esaltano la sua bellezza, come nel caso di un post che la mostra completamente senza veli, girata di spalle davanti ad un quadro; ad emergere, oltre al quadro sulla parete, il corpo scolpito dell’Argento, che sfoggia un lato B scolpito.

Una cura del corpo invidiabile quella di Asia, che a quasi 47 anni sfoggia un fascino da lasciare tutti quanti senza parole; “Oh my God, I just can feel the love“ scrive l’attrice nella didascalia del post, che è stato riempito di mi piace da tantissimi follower.

Tra i commenti, sono in tantissimi che esaltano la bellezza e il corpo scolpito dell’Argento, da ogni parte del mondo: “ci fai sognare” scrive un fan, mentre un’altra la identifica come una “meraviglia della natura“. Ancora, dopo tempo, tutti pazzi per Asia Argento.