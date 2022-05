Una Vita anticipazioni, Antonito riceve un pacco misterioso: le novità per il Palacios sembra non siano finite, ecco cosa succede.

Negli ultimi mesi la crescita di Antonito come personaggio è stata davvero esponenziale, ecco perché ora è uno dei protagonisti di Una Vita; il Palacios ha incontrato il presidente Dato, che gli ha offerto addirittura un ministero creato appositamente per lui.

Tutti in famiglia sono orgogliosi di Antonito, ma altre persone potrebbero non essere così entusiaste della sua carriera politica; stando alle anticipazioni, riceverà infatti un pacco misterioso, ecco cosa succede.

Una Vita anticipazioni, Antonito riceve un pacco misterioso: cosa succede nella puntata di mercoledì 18 maggio

Dopo il ritorno dalla missione diplomatica, Antonito non ha di certo nascosto le sue posizioni al limite dell’estremismo; durante la rivolta degli operai ha detto a chiare lettere la sua opinione sui sindacati.

Se da una parte il suo operato può far felice il Partito Conservatore, dall’altro potrebbe procurare al deputato e futuro ministro diversi nemici; stando alle anticipazioni, Antonito riceverà infatti un misterioso pacco da Leonardo, che si travestirà da fattorino per la particolare consegna al deputato.

Cosa ci sarà dentro? La situazione non promette nulla di buono, specie per l’esplosivo già consegnato a Soledad dal gruppo anarchico di Fausto; sarà proprio Antonito il bersaglio assegnato alla domestica?

Intanto, Bellita ha scoperto della fuga di Ignacio e chiede a José di correre a cercarlo, nonostante i vari guai combinati dal ragazzo; Natalia Quesada può invece, almeno per il momento, uscire dal carcere, con Felipe che cerca di metterla in guardia da Genoveva, che intanto si comporta come una brava amica con la giovane messicana.

Marcos è furioso con Anabel, che ha intrapreso uno sciopero della fame contro il pungo duro del padre, mentre Jacinto è convinto che tra Servante e Fabiana sia nato l’amore; i due pensionanti, personaggi di vecchia data della soap, appaiono sempre più complici e per il portinaio del 38 sembra ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.