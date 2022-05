Paradiso delle signore shock: chiude nel 2023

Anticipazioni shock sul Paradiso delle signore: a breve inizieranno le nuove riprese per la nuova stagione, ma a quanto sembra il futuro della fiction è incerto. Scopriamo nel dettaglio cosa ha deciso la Rai.

Manca sempre meno alle riprese della settima stagione de Paradiso delle Signore. Sono moltissime gli appassionati che non vedono l’ora di scoprire come andranno avanti le vicende dei protagonisti. Intanto però alcuni rumors fanno tremare i fan della fiction.

Stando a quanto dicono le ultime indiscrezioni, la Rai, starebbe pensando di far concludere per sempre il Paradiso delle Signore.

La nuova stagione andrà in onda a partire da settembre e per i fan, questa potrebbe essere l’ultima volta.

A lanciare il gossip è stato il settimanale Nuovo Tv e a rivelare l’indiscrezione sarebbe stata una fonte anonima che ha deciso di spifferare il tutto alla redazione di Riccardo Signoretti.

Ma andiamo a scoprire ulteriori dettagli sulla questione.

Il Paradiso delle Signore chiude i battenti? Ecco la decisione della Rai

Come dicevamo una fonte anonima ha deciso di lanciare un’indiscrezione shock al settimanale Nuovo Tv.

A quanto sembra, il futuro de il Paradiso delle Signore non è più così certo. Per il momento si stanno registrando le nuove puntate che andranno in onda a partire da settembre. Ma probabilmente questa potrebbe essere l’ultima stagione.

Infatti dalle ultime voci si intuisce che nel 2023 il Paradiso delle Signore non ci sarà più nel palinsesto televisivo.

Per il momento non c’è una comunicazione ufficiale da parte della Rai, ma si apprende che la decisione verrà confermata dopo la messa in onda di Sei sorelle.

Proprio questa fiction deciderà le sorti de Il Paradiso delle Signore. Se in questo caso ci dovessero essere una risposta positiva da parte del pubblico, probabilmente la Rai deciderà di sostituire la fiction con Sei sorelle.

Ora non ci resta che attendere le prossime puntate della soap per capire come andrà a finire la questione. Ovviamente i fan sperano con tutto il cuore che questo non possa mai accadere.

Voi cosa ne pensate?