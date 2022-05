Mika, è felicemente fidanzato da 10 anni: ecco con chi, la star internazionale cantante e showman è stato protagonista all’Eurovision.

All’anagrafe Michael Holbrook Penniman Jr., Mika è una star internazionale che ha avuto un successo dirompente sia come cantante che showman; nato in Libano, si è trasferito da piccolo con la famiglia a Parigi e poi a Londra e, successivamente, si è trasferito negli Stati Uniti.

Parlando tantissime lingue, Mika è una star internazionale e conosciuto nel nostro paese anche per la partecipazioni a programmi come X-Factor e Stasera a casa Mika, sulla Rai. Ma sapete che, a quanto pare, Mika è fidanzato?

Proprio in questi giorni, abbiamo visto Mika coinvolto nella conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022, svoltasi in Italia e che ha visto il trionfo della Kalush Orchestra; vicino a lui Alessandro Cattelan e Laura Pausini, per uno show che ha entusiasmato e sicuramente emozionato.

Alcuni fan, rivedendo Mika, si sono chiesti se sia impegnato o meno sentimentalmente; stando a quanto riportato da Caffeina Magazine, il cantante è impegnato ormai da diversi anni col regista Andrea Dermanis, anche se i due sono davvero riservatissimi e condividono poco della loro vita privata.

La vita di Mika non è stata facile, considerando come da piccolissimo abbia subito il trauma del tragico incidente capitato alla sorella, che fortunatamente è riuscita a salvarsi; pare anche che abbia sofferto di dislessia, comunque superata brillantemente considerando le tantissime lingue che parla.

Premiato per tantissime volte per i suoi album e per i suoi programmi, la carriera di Mika, oggi 38enne, e più florida che mai; l’ultimo album pubblicato dal vivo è stato A L’Opera Royal de Versailles, ma chissà dopo l’Eurovision Song Contest 2022 quali saranno i suoi progetti.

Mika tra l’altro ha preso parte anche a tre pellicole, tra cui per ultima Zoolander 2, seguito del film di successo di Ben Stiller; più amato che mai, il cantante è seguitissimo sui social ed è sempre riempito dell’affetto dei fan.