Grey’s Anatomy 18: svelato il finale, nessuno ci avrebbe mai pensato

Grey’s Anatomy 18: svelato il finale di stagione. Cosa succederà tra le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital?

Manca sempre meno al finale di stagione di Grey’ Anatomy 18. Pochi mesi fa, è stata ufficializzata la 19° ed i fan si dividono: c’è chi spera che sia l’ultima, chi invece spera che ce ne sia un’altra.

Chi segue lo show dall’inizio è abituato ai finali di stagione: tutti ricorderanno la morte di George O’Malley nella quinta, la sparatoria nella sesta o l’incidente aereo nella settima, solo per citarne alcuni. I fan lo sanno: nessuno è al sicuro!

Ormai si sa che due grandi protagonisti torneranno alla fine di stagione: April Kepner e Jackson Avery, interpretati da Sarah Drew e Jesse Williams.

Il finale prevede due puntate: la diciottesima “Out For Blood” e la ventesima “You Are The Blood”.

Grey’s Anatomy 18: cosa succede nel finale di stagione?

Quest’ultima segna anche il 400° episodio della serie. Oltre al ritorno dei due amati dottori sul set di Grey’s Anatomy, tra le guest star citate c’è anche Kate Burton, che nella serie ha interpretato Ellis Grey la mamma di Meredith e di Meggie Pierce.

Ellis ha fatto del cast fino alla terza stagione, fino alla sua morte, tornando però più volte come guest star con dei flash back.

La ABC ha rilasciato la sinossi delle due puntate. Andiamo a vedere cosa succederà tra le corsie del Grey Sloan Memorial.

Il primo episodio: A causa di una carenza di sangue, il Grey Sloan Memorial sta allestendo un centro di donazioni volontarie. Nel frattempo, Nick chiede aiuto a Meredith per il suo paziente e Winston è affranto per la sua relazione con suo fratello.

Il secondo: La carenza di sangue al Grey Sloan Memorial continua. Nel frattempo, Meredith prende una decisione rischiosa riguardo a un paziente e le azioni di Owen per aiutare i suoi compagni veterani vengono alla luce.

Non si sa cosa riporterà a Seattle April e Jackson, forse la malattia di Catherine? Ancora non sappiamo nulla e nella sinossi rilasciata non si accenna al loro ritorno.

Non ci resta che aspettare: gli ultimi episodi di Grey’s Anatomy andranno in onda in America in prima serata giovedì 19 maggio e giovedì 26 maggio.