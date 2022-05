Eurovision: sapete quanto hanno guadagnato i vincitori? Ecco la somma

Dopo il grande spettacolo di Torino all’Eurovision, in tantissimi si stanno chiedendo quanto hanno guadagnato i vincitori. Ecco le somme

Quella di Torino è stata una delle edizioni dell’Eurovision più seguite e di successo di sempre. L’Eurovision Song Contest 2022 è stato infatti un appuntamento incredibile e ricco di colpi di scena, grazie alle stupende coreografie, alla bravura dei presentatori e alle straordinarie interpretazioni degli artisti in gara.

È proprio sugli artisti, infatti, che si sta posando la curiosità di moltissime persone. In tanti oggi si stanno chiedendo quanto hanno guadagnato i vincitori del contest: i Kalush Orchestra. Non tutti sanno, infatti, quali sono le cifre messe in palio per il primo premio. Ecco quali sono gli importi.

Ecco quanto hanno guadagnato i vincitori dell’Eurovision

La vittoria dell’Eurovision Song Contest 2022 è andata ai Kalush Orchestra. La band ucraina ha vinto grazie soprattutto alle tristi vicende in corso nel territorio dell’est Europa, anche se c’è da dire che era certamente una delle canzoni più apprezzate in assoluto.

La band è stata chiamata sul palco a portare messaggi di pace e speranza, insieme alla richiesta della cessazione delle ostilità da parte di Mosca. L’anno prossimo, grazie alla loro vittoria, infatti, l’Eurovision Song Contest si svolgerà proprio in Ucraina.

Nonostante la grande sorpresa per la vittoria della band ucraina, i quali membri ritorneranno presto nell’est Europa per arruolarsi nell’esercito di Kiev, in tantissimi si chiedono quanto hanno guadagnato i vincitori dello spettacolo.

In realtà, il primo premio previsto per questo meraviglioso evento è un premio fisico senza alcun valore economico. Non è prevista, infatti, nessuna vincita in denaro, come esplicitamente espresso all’interno del regolamento del format. La stessa cosa, infatti, è successa dopo la vittoria dei Maneskin durante l’edizione 2021.

Dunque, i vincitori dell’Eurovision Song Contest 2022, i membri dei Kalush Orchestra, non riceveranno alcun premio in denaro. Al contrario, sarà l’Ucraina stessa a dover spendere milioni di euro per l’organizzazione della prossima edizione dell’Eurovision.

Per molti sarà piuttosto scontato che la sede dell’evento sarà proprio Kyev, ma lo stesso Zelensky, poche ore dopo la vittoria della band ucraina, ha dichiarato la sua speranza di portare l’evento a Mariupol o Kharkiv nel 2023.