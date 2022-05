Victoria De Angelis, tutto in mostra: i fan sconvolti dalla bellezza della bassista dei Maneskin, che ogni volta lascia tutti senza fiato.

Victoria De Angelis è ormai conosciutissima da tutti, anche grazie all’incredibile successo avuto dai Maneskin; di recente, i fan hanno potuto ascoltarli all’Eurovision Song Contest 2022, dove sono tornati nei panni di ospiti e detentori del trofeo.

Talentuosa e bellissima, la bassista è seguitissima sui social e molto attiva, tanto che spesso pubblica scatti che colgono in pieno tutto il suo fascino; nel nuovo post celebra la primavera ma è praticamente senza veli, eccola.

Victoria De Angelis: tutto in mostra, fan sconvolti dalla sua bellezza

Coi capelli biondi e gli occhi chiarissimi, la De Angelis ha lineamenti delicati, ma la bassista dei Maneskin ama di certo la provocazione; molto spesso si è fatta immortalare senza veli mostrando tutta la sua sensualità sui social, mandando anche un messaggio contro gli stereotipi di genere.

Nel nuovo post, vediamo messa in campo tutta la sensualità di Victoria; la bassista si è fatta fotografare in mezzo a dei tantissimi fiori colorati, che esaltano veramente al massimo la sua silhouette da sogno.

A coprire la De Angelis sono infatti solamente dei tulipani rossi e poco altro, perché la bassista è praticamente senza veli; tra artisticità e fascino, Victoria lascia ancora una volta i suoi tantissimi follower (milioni su milioni) davvero senza fiato.

“Bought your flowers” scrive la De Angelis nella didascalia, lasciando con la foto ampia scelta sui vari tipi di fiori; inutile dire come i follower abbiano sommerso il post di like, riempendo anche i commenti con tantissimi complimenti alla bassista.

“Sei un quadro di Monet” scrive un fan, elogiando la bellezza di Victoria e della foto, mentre un altro (e di certo non solo lui) dichiara di essere follemente innamorato di lei. Da tutto il mondo i fan esprimono apprezzamenti per la loro Victoria, ormai una star a livello mondiale e adorata dal suo pubblico.