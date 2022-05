Vediamo meglio insieme che cosa ci attendere per la puntata di oggi della nostra soap opera che si svolge nel grande magazzino.

Anche oggi, 17 maggio, abbiamo modo di avere in televisione un appuntamento con il nostro amato Paradiso delle Signore, che come sappiamo stando andando in onda le repliche della primissima stagione.

Quindi cerchiamo di capire come sono nate tutte le storie che stiamo vedendo anche adesso, e ci sono anche dei personaggi che poi sono usciti dalla soap, ma non è detto che non ci sia qualche ritorno nella prossima, ovvero nella settima!

Paradiso delle signore: Vittorio la bacia ma lei…

Iniziamo con il dire che oggi vedremo i festeggiamenti per la festa della mamma e per questo motivo, Pietro ha deciso di fare un nuovo evento in negozio dove tutte le mamme con i propri figli potevano fare delle spese molto particolari.

Ma, sfortunatamente, Lucia non riesce ad essere del tutto felice, perchè la regola del nubilato per le Veneri, le impone di non dire nulla sulla sua famiglia, anzi deve far finta di essere single, anche quando arrivano al negozio.

La bella venere, si lascia andare a qualche confidenza con Teresa, ma Monica è dietro l’angolo ed ascolta tutto, andandolo a riportare immediatamente e Clara, ma la sua reazione è assolutamente scioccante, non come si pensa.

Non dirà, infatti, assolutamente nulla a Mori, anzi andrà in orfanotrofio a trovare la sua piccola, alla quale aveva dovuto rinunciare anni prima, ma la piccola è stata adottata da tempo.

Questo evento fa nascere in Teresa una idea per aiutare Vittorio, perchè l’uomo è assolutamente distrutto dalla morte del padre e dal rapporto, non perfetto, con il fratello, e gli propone di coinvolgere anche la scuola dove studia Edoardo.

In questo modo avrebbero la possibilità di rivedersi, il progetto incredibile sembra funzionare, tanto che Edoardo arriva in negozio con la moglie Beatrice e con i figli, e l’uomo ringrazierà.

Anzi, spera che il fratello possa fare una famiglia con la Venere, e alla fine tra Teresa e Vittorio scatterà anche un nuovo e dolcissimo bacio, che sembra essere contraccambiato dalla donna, ma poi si allontanerà con una banale scusa.

Nel mentre, Pietro trova il modo per tenere sotto controllo Carlo Mandelli, perchè anche se è fidanzato con la figlia è alla ricerca di qualcosa per liberarsi del nemico, e ci riesce capendo che la moglie di Mandelli ha un amante.

La donna, per evitare problemi, potrebbe scendere ad un patto, ma al Paradiso i problemi non sembrano essere finiti, perchè c’è bisogno di aiutare Mario, ma il capo ti Teresa, che la vede molto turbata le da una mano e lo assume come aiuto-magazziniere.

Ma cosa succederà adesso? Non ci resta che continuare a vedere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.