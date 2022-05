Herpes: se ne soffri sei più a rischio di diabete, lo studio shock

L’Herpes colpisce molti di noi, ma non tutti sanno che dietro questo sfogo apparentemente cutaneo ci sono dei rischi di ammalarsi di alcune patologie. Scopriamo quali.

Non tutti sanno che il virus dell’herpes aumentano il rischio di diabete di tipo 2, secondo una ricerca, proprio perché alterano il metabolismo del glucosio e quindi il rischio del diabete. La percentuale si aggira sul 59% di sviluppare il pre-diabete

La ricerca che è stata condotta ha tenuto in considerazione i dati di circa 1967 soggetti, che hanno ricevuto dei controlli medici tra gli anni 2006-2008 e tra 2013-2014. Nello specifico i test condotti sono stati fatti per accertare la presenza di herpesvirus, glicemia e misurazione dell’emoglobina glicata

La presenza di diabete rilevata era nella percentuale di 8,5% all’inizio della ricerca e poi nello svolgersi la percentuale è salita a 14,6%. Nel gruppo di 1257 di soggetti con una tolleranza al glucosio nella norma, 364 hanno avuto il pre-diabete e 17 il diabete nel periodo del controllo.

Effettuando dei controlli del sangue all’inizio della ricerca è apparso il virus di Epstein-Barr, ossia il virus della mononucleosi, l’herpesvirus più diffuso. Coloro che hanno partecipato al test I partecipanti sono risultati positivi inizialmente con 4,4 herpesvirus e 4,7 successivamente.

CMV hanno contribuito allo sviluppo del pre-diabete, inoltre L'HSV2, secondo il test condotto, è stato associato a livelli peggiori di emoglobina glicata. Adesso è fondamentale sviluppare vaccini efficaci contro gli herpesvirus, ma è importante stabilire che i meccanismi con cui questi virus potrebbero contribuire allo sviluppo del diabete restano ancora in dubbio. Fondamentale come in tutte le cose è di rivolgersi sempre al medico quando l'herpes persiste sulla nostra bocca, labbra e non sottovalutare affatto che dietro questo sfogo possano nascondersi delle patologie importanti quali appunto quelle del diabete di tipo 2.

Spesso siamo abituati ad andare in farmacia e domandare delle creme per far seccare l’herpes, non sempre è questa la vera soluzione, a volte possiamo riuscire a farlo seccare e quindi a “guarire” ma se persiste vuol dire che c’è anche una importante carenza vitaminica che reagisce proprio con lo sfogo dell’herpes.