Il corpo di un 50 enne, Wolfgang Alber, è stato trovato dopo ben un mese in un appartamento di un condominio a Bressanone.

Wolfgang Alber, 50enne di Bressanone, in provincia di Bolzano, è stato trovato morto nel suo appartamento. Nonostante vivesse in un condominio e avesse svariati vicini di casa, il suo corpo senza vita è stato trovato ad oltre un mese dal decesso.

L’allarme è stato lanciato di domenica. Un vicino di casa non riusciva a mettersi in contatto con il 50enne e altri avevano segnalato anche un forte odore provenire dall’appartamento. Da qui l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Varna, assieme alla polizia locale e ai Carabinieri. Quando è stata aperta la porta dell’appartamento è stato portato alla luce il drammatico ritrovamento. Immediatamente sono state avviate le indagini su quello che è successo e dalle ultime informazioni si tratterebbe di morte naturale. I Carabinieri e le Forze dell’Ordine stanno però portando avanti ulteriori indagini in merito alla dinamica di quanto accaduto.

Il caso di Bressanone ricorda similmente quello avvenuto lo scorso 8 maggio a Salerno dove un uomo di cinquant’anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione, in via Botteghelle. Dopo il suo ritrovamento il cadavere è stato portato fuori dai vigili del fuoco, allertati da un familiare della vittima. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato che come da prassi hanno avviato le indagini del caso.