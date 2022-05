Una Vita, arriva il momento della verità per Alodia: la ragazza non sta bene e si reca da un dottore, ecco le anticipazioni per la soap.

L’appuntamento del week end di Una Vita è stato sicuramente ricco di eventi; come abbiamo visto, gli Olmedo sono usciti di scena dopo il furto a casa di Marcos Bacigalupe, mentre Antonito ha ricevuto la proposta di diventare ministro dal presidente Datos.

Intanto, Ignacio è stato scoperto da José, che continua ad incalzare il ragazzo e ha avuto con lui uno duro scontro; stando alle anticipazioni della prossima puntata però, sarà protagonista Alodia. Ecco cosa succede nella soap lunedì 16 maggio.

Una Vita, arriva il momento della verità per Alodia: le anticipazioni del 16 maggio

Innamorata follemente del signorino Ignacio, Alodia si è concessa a lui senza però calcolare i possibili rischi; parlando col nipote dei Dominguez, ha scoperto che non ha nessuna intenzione di sposarsi, mentre lei potrebbe essere rimasta incinta.

La domestica cerca in tutti i modi di evitare di andare dal dottore, anche dopo aver avuto un mancamento; alla fine però, dovrà per forza affrontare la realtà e recarsi da un medico, accompagnata dall’amica e collega Casilda.

Quali saranno i risultati delle analisi? Alodia è rimasta davvero incinta di Ignacio? Pare proprio che i due siano destinati ad affrontare un intenso periodo, mentre Marcos Bacigalupe continua ad avere problemi.

Con Natalia in carcere, cerca di portare avanti la sua vendetta contro i Quesada, ma la figlia Anabel sembra ormai avergli voltato le spalle; il Bacigalupe viene infatti messo al corrente da Suor Sagrario della fuga della figlia dal convento, e pare proprio che dietro a questo gesto ci sia Aurelio. Che i due decidano di sposarsi in gran segreto?

Lo scontro tra le due famiglie è sempre più accesso, mentre il Quesada porta avanti i suoi piani con Genoveva e Marcos, tra i tanti problemi, potrebbe presto scoprire l’identità del vero assassino di Felicia, ormai noto agli spettatori grazie agli indizi dati dalla soap.