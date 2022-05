Vediamo meglio insieme che cosa ci attende per quanto riguarda la nuova puntata della nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 16 maggio, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Brave And Beautiful, dove accade sempre qualcosa che ci lascia senza parole perchè del tutto inaspettato, come quello che stiamo per dirvi.

Da oggi, poi, c’è anche il cambio di orario per la messa in onda del nostro programma preferito, infatti lo vedremo alle 16.45 invece che alle 16.55 come eravamo abituati, quindi mi raccomando con il nuovo appuntamento!

Brave and Beautiful anticipazioni: Cesur è un assassino!

Ma iniziamo con le anticipazioni dicendo che l’incontro che tutti aspettavano tra Tahsin e Salih è finito assolutamente male, infatti il primo aveva chiamato il secondo nel bosco, e voleva assolutamente essere certo che fossero soli per parlare meglio di una questione importante.

Ovvero se dietro alla morte della madre di Cesur ci fosse veramente lui, ma il Korludag dopo aver saputo che Salih lo ha fatto accusare al suo posto era completamente senza parole, ed ha iniziato ad attaccarlo.

Tahsin è assolutamente convinto di andare dalla Polizia e denunciare la cosa per quanto riguarda la morte di Fugen, ma si vede puntata contro un’arma da chi pensava fosse il suo fedele braccio destro, perchè l’uomo non vuole assolutamente andare in carcere.

Iniziamo quindi a lottare e parte un colpo, Salih è terra in un lago di sangue, e velocemente alla famiglia Korludag arriva la notizia della morte del padre di Sirin, ed ovviamente tutti i famigliari vengono interrogati dalla polizia.

Assolutamente a nessuno viene in mente che è colpa del proprietario terriero, sempre molto feroce e che non si fa problemi mai, ma nel mentre, Cesur aveva ricevuto un messaggio dall’uomo che aveva ucciso sua madre.

Ovviamente il giovane va di corsa all’appuntamento ma Selih non è presente, decide quindi di andare via ma viene fermato dalla polizia, che fa una scoperta shock, ovvero trova il corpo nel suo furgone.

Sembra molto chiaro che qualcuno lo ha voluto incastrare, ma viene messo subito in carcere, anche se dopo pochissimo riesce a fuggire, ecco che la Polizia chiede a Suhan una mano per catturare Cesur, e la donna accetta.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire che cosa succederà e chi ha incastrato il giovane, sempre in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.