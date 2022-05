Arisa il racconto: è stata precoce in tutto, dalle sigarette all’intimità

Arisa, la confessione fuori le righe che non ti immagini: la cantante sempre di più sotto i riflettori e amata dal pubblico.

In questi ultimi due anni, Arisa ha conquistato definitivamente il pubblico; dopo la cattedra avuta ad Amici, la cantante ha partecipato a Ballando con le stelle, vincendo in coppia con Vito Coppola.

I due sono ancora al centro delle voci di gossip e, mentre sul loro rapporto c’è del mistero, la cantante sembra mostrarsi sempre di più al pubblico; nell’intervista a Vanity Fair, arriva la confessione che nessuno si immaginava.

Parlando con Vanity Fair, la cantante si è lasciata andare in una lunga intervista dove ha parlato a tutto tondo della sua infanzia in Basilica, raccontando anche il periodo dello sviluppo e dell’adolescenza.

“Il mio corpo è cresciuto di colpo. Lo sviluppo a nove anni: le forme, il seno, l’altezza. I miei genitori non mi facevano uscire di casa. Erano terrorizzati, mi vedevano come qualcosa di incontrollabile. Anche perché io ero esuberante, molto aperta” ha spiegato Arisa, sottolineando il grande amore dei genitori e la voglia di proteggerla, anche se per un certo verso ‘limitante’.

Il periodo di ribellione, per la cantante, sembra essere arrivato poco dopo, tanto che confessa cosa ha fatto per la prima volta a 11 anni: “Mi sono fatta fare il primo succhiotto a 11 anni. Non sapevo neanche che cosa fosse. Mio padre mi ha visto il collo, uno shock: “Rosalba, cos’hai fatto?”. La prima sigaretta invece a nove anni” spiega Arisa.

Un’anima libera quella della cantante, che è andata via a 19 anni tra Bergamo e Milano e alla fine, dopo diversi lavori, ha coronato il suo sogno di diventare una cantante affermata.

“Mai appartenuta a nessuno. Anche per i divieti dei miei, mai fatto gruppo. Sono abituata a essere un battitore libero” spiega ancora. Per la sua schiettezza e la sua umanità, oltre che per la bravura e il fascino, Arisa è davvero adorata da tutti.