Stelle: questi segni sono davvero esagerati

Ci sono dei segni zodiacali che sono più sensibili di altri. Caratterizzati da empatia. Vediamo insieme di quali segni si tratta.

Si tratta di segni che sono sempre molto disponibili verso gli altri, forse anche troppo e quindi sono più esposti alle delusioni e sofferenze.

Vediamo insieme nello specifico quali sono questi segni dello zodiaco e come si comportano per mostrare la loro grande sensibilità e chissà che qualche lettore o lettrice non si riconosca.

I tre segni che mostrano molta sensibilità

Partiamo con il segno zodiacale dello scorpione, un segno molto passionale e attento alle emozioni e quindi anche molto sensibile. Accade che ci rimane molto male quando qualcuno lo ferisce perché la sua sensibilità e talmente tanta che non riesce ad accettare rifiuti o screzi. Il tutto accade anche al contrario, ossia quando gli succede qualcosa di bello, reagisce emozionandosi tanto.

Il segno zodiacale del cancro è anch’esso molto sensibile, come del resto quasi tutti i segni d’acqua. Con questo segno bisogna fare molta attenzione a ciò che si dice perché se la parola utilizzata è sbagliata il cancro se lo ricorderà e ne soffrirà molto. Sono spesso sulla difensiva proprio per questa attitudine di protezione nei confronti di chi potrà ferire questo segno così sensibile.

Non potevamo concludere questa carrellata dei segni sensibili dello zodiaco con quello che forse è il segno davvero più sensibile in assoluto ossia i pesci. Un segno preso da sentimenti, emozioni e tanta sensibilità. Ogni cosa che accade nella sua vita viene presa in modo molto personale, si offende spesso e si sente spesso attaccato. Per lui dei dettagli sono importanti e magari per altri no. Si sofferma molto sul particolare e ciò lo rende appunto troppo sensibile.

Sicuramente la sensibilità è un aspetto molto positivo nel carattere di una persona, ma se è eccessiva rischia di creare dei problemi ne senso che si soffre troppo e purtroppo non tutti hanno la stessa sensibilità.

Accade che se per i segni che abbiamo elencato (scorpione, cancro e pesci), tutti segni d’acqua che sono di solito quelli più legati alla sensibilità, le emozioni sono alla base di tutto, per altri segni invece, molto razionali, la cosa risulta davvero difficile da comprendere.