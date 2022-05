Una Vita, è arrivata la fine per Alodia: ecco cosa succede alla domestica dei Dominguez e non solo dalle anticipazioni.

Sin dal suo arrivo, Ignacio è entrato subito nelle trame della soap spagnola di Canale 5; lo zio José ha provato a metterlo in riga, ma a quanto pare il giovane signorino pare essere ancora invischiato in misteriosi traffici e, soprattutto, ha sedotto Alodia.

La domestica è caduta preda del suo fascino, perdendo la verginità con Ignacio; dopo il fatto, Alodia però è rimasta piuttosto sorpresa dal suo comportamento ed ha paura di essere rimasta incinta. Cosa succederà? Ecco le anticipazioni.

Una Vita, è arrivata la fine per Alodia: le anticipazioni

Stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, Alodia decide di seguire il consiglio di Casilda e di parlare nuovamente con Ignacio circa l’eventualità che sia rimasta incinta; il signorino aveva già liquidato l’argomento tranquillizzando la domestica, ma Alodia vuole saperne di più.

Infatti, la domestica cerca di capire cosa ne sarà di lei nel caso fosse davvero rimasta incinta, capendo però che purtroppo in questo caso la situazione per lei non sarebbe per nulla rosea.

Ignacio non si mostra propenso al matrimonio, lasciando cadere la domestica nel panico più profondo; forse ancora troppo immaturo per mettere su famiglia, qualora fosse incinta Alodia rimarrebbe sola!

Cosa succederà alla domestica? Nell’eventualità di un bambino, ci sarà qualcuno che le verrà in soccorso, o magari lo stesso Ignacio deciderà di prendersi le sue responsabilità?

Intanto, Miguel è pronto ad effettuare il furto in casa Bacigalupe; nell’ultimo periodo l’avvocato ha aperto gli occhi e, oltre a collaborare con i sindacati, ha deciso anche di interrompere le speculazioni sulla guerra della società di cui fanno parte Genoveva, Aurelio e Marcos.

Invitando i suoi nonni (in fuga dalla polizia) a non immischiarsi, il giovane avvocato deciderà di procedere a modo suo; riuscirà ad effettuare il furto senza che il Bacigalupe lo scopra, oppure anche Miguel finirà per mettersi nei guai? Restate con noi per ulteriori anticipazioni.