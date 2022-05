Raimondo Vianello e Sandra Mondaini: avete mai visto i bellissimi figli? eccoli

Raimondo Vianello e Sandra Mondaini hanno segnato la storia della tv italiana, ma avete mai visto i loro bellissimi figli? Scopriamo insieme chi sono e cosa fanno nella vita.

Impossibile dimenticare Sandra e Raimondo, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. I due, per moltissimi anni hanno fatto rallegrato il pubblico a casa con la loro inconfondibile simpatia. La loro scomparsa ha lasciato tutti nello sconforto, oggi i loro figli sono diventati grandi, scopriamo come sono diventati e cosa fanno.

Sandra e Raimondo si sono sconosciuti nel lontano 1958, i loro incontro avvenne dietro le quinte di uno spettacolo. Proprio durante la tourné di Sayonara Butterfly i due si innamorarono perdutamente e da quel giorno non si separarono più.

Inizia una vera e propria storia d’amore che per diversi anni venne seguita da moltissimi telespettatori. I loro spettacoli rimangono tutt’oggi nel cuore di tutti, purtroppo Sandra e Raimondo non sono riusciti ad avere figli naturali.

Ma questo non li ha di certo scoraggiati, anzi, hanno deciso di adottare due ragazzi filippini, figli di una coppia che lavorava per loro.

Dopo la scomparsa dell’amata coppia, la famiglia dei filippini finì al centro delle polemiche, in molti li hanno accusati di voler solo l’eredità di Sandra e Raimondo. Ma come sono diventati oggi i figli dei Vianello? Scopiamolo insieme.

Sandra e Raimondo: ecco come sono diventati i figli John e Raimond

I figli adottivi di Sandra e Raimondo si chiamano John Mark e Raimond, spesso i due bambini sono comparsi nelle puntate di Casa Vianello. La nota coppia li ha amati come se fossero figli loro, ma dopo la morte di Sandra e Raimondo, in molti li hanno accusati di voler solo i loro soldi.

Infatti, il legame tra la coppia e la famiglia di filippini era talmente forte, che i Vianello decisero di lasciare tutto i loro patrimonio proprio ai due ragazzi. Grazie alle loro apparizioni in tv, il pubblico a casa ha imparato a conoscerli sin da piccolo, oggi però sono ormai degli uomini e vivono tutt’ora nella storica dimora di Segrate di Sandra e Raimondo.

Della loro vita privata non si sa molto, ma sappiamo che John ha deciso di lasciare l’università per dedicarsi totalmente al network marketing. Invece Raimond ha deciso di aprire un agenzia immobiliare ma non ha finito il liceo.

Voi cosa ne pensate?