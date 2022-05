Laura Freddi confessa il suo momento più brutto e stupisce tutti

Ospite di Oggi è un altro Giorno, Laura Freddi che ha voluto condividere con il pubblico uno dei momenti più brutti della sua vita.

Laura Freddi è stata l’ospite del programma di Serena Bortone. Durante la sua intervista ha voluto condividere con tutto il suo pubblico un momento molto toccante.

In questa occasione, la showgirl ha parlato molto della sua sfera privata e professionale ed ha parlato anche del rapporto che ha avuto e che ha tutt’ora con un grande presentatore, Paolo Bonolis.

Infatti, i due in passato hanno avuto una relazione durata 5 anni. Dopo la fine di questa storia d’amore, la coppia ha preso strade diverse. Ma solo negli ultimi anni hanno riallacciato i rapporti.

Alla fine, come ammette la stessa Laura Freddi, sono rimasti “in buoni rapporti” e con Sonia Bruganelli, l’attuale moglie di Paolo Bonolis, “è finita anche l’ansia e la preoccupazione”. Le due si sono incontrate dopo la nascita del terzo e “ci siamo fatti una ricca risata”.

Laura Freddi racconta uno dei momenti più doloroso della sua vita

Ha preso parte anche all’edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip, proprio in sostituzione della Bruganelli nel ruolo di opinionista “E’ nata una complicità, quando sono andata a sostituirla al Grande Fratello Vip mi ha detto: ‘Sei l’unica donna di cui mi fido’. Mi ha fatto molto piacere”.

Laura Freddi, però come abbiamo annunciato prima, ha raccontato anche di un’esperienza dolorosa avvenuta in passato.

La showgirl ha subito un aborto al terzo mese di gravidanza, prima di rimanere incinta di Ginevra, sua figlia.

“Non si dimentica, è una ferita che rimane. In quel momento sono stata malissimo e non ho voluto riprovarci perché avevo paura che potesse ricapitare, non ce l’avrei fatta”.

Ed ancora ha aggiunto “Si elabora, come esseri umani dobbiamo adattarci alle cose belle e alle cose brutte della vita”.

Qualche anno dopo questa esperienza dolorosa è nata sua figlia, la piccola Ginevra, il 3 gennaio del 2018, dall’amore con l’attuale compagno Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley.

La Freddi ha iniziato la sua carriera televisiva fin da giovanissima, ma solo nel 1992 si fa conoscere entrando a far parte del cast di Non è la Rai.