Vediamo meglio di vedere insieme che cosa sta succedendo per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 13 maggio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Brave and Beautiful, dove stiamo arrivando a scoprire qualcosa di veramente stupefacente per quanto riguarda un omicidio in particolare.

Nessuno si immaginava che fosse possibile, ma ormai ci siamo, scopriamo insieme che cosa ha fatto Salih e per quale motivo è stato dichiarato un assassino e da chi, quindi non perdiamo altro tempo, vediamo le anticipazioni di oggi.

Brave and Beautiful anticipazioni: Salih è un assassino

Iniziamo con il dire che Cahide sta per mettersi seriamente nei guai, perchè ha paura che Hulya possa farle qualche ricatto o anche peggio e per questo motivo ha deciso di lasciare la tenuta dei Korludag ed ha chiesto a Tahsin se la poteva ospitare.

Il giovane, anche se non vuole avere più nulla a che fare con la donna, ha accettato la sua richiesta di aiuto, ma anche se è lontana dalla ex prostituta non è lontana dai guai in generale.

Infatti, nel mentre, sta cercando di trovare una soluzione con l’ex fidanzato di Hulya, ovvero Turan, per rapire il piccolo Zefir e consegnarlo direttamente a lui, in questo modo la donna perderebbe tutto il suo potere che ha acquistato come madre del piccolo.

Ma nel mentre, sta succedendo anche altro, perchè Cesur e Tahsin hanno scoperto che dietro alla morte, alquanto misteriosa di Fugen c’è proprio Salih, e sono assolutamente senza parole, decidono quindi di andare dal padre di Sirin e parlargli.

Il giovane è assolutamente furioso e sta cercando in tutti i modi di capire chi ha fatto del male alle povera e defunta madre, mentre l’uomo è arrabbiato, perchè Salih è il suo braccio destro ed ha permesso che venisse accusato di un crimine che ha commesso lui in realtà!

Il Korludag apre il suo cuore e confessa tutto a Suhan, ma non è l’unica persona che sta ascoltando questa conversazione, infatti Reyhan, sente dire che il marito è colpevole e si sente male.

Tashin, nel mentre, sta preparando tutto per l’incontro con Salih, e vuole assolutamente affrontare l’uomo che era un suo fedelissimo collaborate ma che non lo ha difeso sapendo di aver commesso lui il fatto.

Il Korludang non può assolutamente perdonare e capire come abbia fatto ricadere le colpe su di lui se effettivamente l’omicidio lo ha commesso il suo braccio desto, non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.