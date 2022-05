Alex Belli e Delia Duran danno scandalo: dettagli shock

Durante il programma Le Iene, Alex Belli e Delia Duran hanno svelato alcuni dettagli sulla loro intimità. Andiamo a scoprire cosa hanno detto.

Il loro rapporto è stato per mesi sotto i riflettori: stiamo parlando della coppia formata da Alex Belli e Delia Duran, due ex concorrenti del Grande Fratello Vip dell’ultima edizione.

Qualche giorno fa, sono stati ospiti del programma di Italia 1, Le Iene, condotto dalla showgirl Belen Rodriguez e da uno dei conduttori di punta, Teo Mammuccari.

Come riporta anche il sito La Nostra Tv, l’intervista della coppia ha toccato anche argomenti “intimi”. Sia la modella venezuelana che l’attore non si sono tirati indietro alle domande ed hanno risposto molto sinceramente.

Tra le tante domande poste dalla Iena non poteva certo mancare sul numero di volte che i due hanno un “rapporto intimo” durante la settimana. È Delia Duran la prima a rispondere che hanno circa 12 rapporti.

Le Iene intervistano Delia Duran e Alex Belli

E poi l’attore Alex Belli afferma, dopo essersi fatto una bella risata, che la moglie “è molto impegnativa”.

Invece, sul luogo più strano dove hanno fatto l’amore, per entrambi è il bagno sull’aereo. Ma le domande “scomode” non sono finite qui: infatti, la Iena continua la sua intervista e domanda la durata di questi rapporti.

Ed anche in questa occasione, la coppia si mostrata d’accordo “Quindici Minuti…mezz’oretta”. Alex Belli non ha avuto problemi a svelare che in realtà non è mai andata in bianco, durante tutti questi rapporti.

Conoscendo però Le Iene, le domande non possono finire qui: infatti, domandano alla modella venezuelana ed attrice se durante uno di questi rapporti lei avesse mai finto piacere.

Delia Duran, presa molto da questa intervista, non ha negato che qualche volta all’inizio della loro storia abbia finto. Ed anche Alex Belli sembra esserne consapevole “Si..penso di si”.

Alex Belli, durante la sua permanenza al GF Vip, ha stretto un’amicizia intima con un’altra concorrente, Soleil Sorge, ma tra i due sembra non esserci più nessun tipo di rapporto.

L’attore ora cerca in ogni modo di vivere il rapporto d’amore con sua moglie, Delia Duran. Avete visto il programma di Italia 1, Le Iene? Vi piacciono insieme l’attore e la modella venezuelana?