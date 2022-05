Una Vita, Natalia viene turbata nel sonno: la permanenza nel carcere della Quesada è davvero turboolenta, ecco le anticipazioni.

La guerra tra i Quesada e i Bacigalupe è sempre più accesa. Marcos e Aurelio, in strada, sono quasi arrivati a spararsi a vicenda e l’odio tra i due pare destinato a portare guai ad entrambe le famiglie.

Lo sa bene Anabel, innamorata di Aurelio e che continua a litigare con suo padre, così come Natalia; su ordine di Marcos, Pierre Caron l’ha infatti denunciata per spionaggio. In carcere, la giovane Quesada non se la passa per nulla bene, tanto che viene turbata nel sonno; ecco le novità dalle anticipazioni.

Una Vita, Natalia viene turbata nel sonno: le anticipazioni

Già nelle scorse puntate, Natalia è apparsa piuttosto scossa da alcuni incubi fatti circa il passato in Messico; per lei, Marcos Bacigalupe è davvero un tormento, tanto che viene anche a ‘trovarla’ in carcere.

Durante il sonno, Natalia sogna che Marcos la sta per uccidere, svegliandosi in preda al panico; vicino a lei Genoveva, che chiama subito aiuto per i deliri della giovane Quesada.

Insospettita dal comportamento di Natalia, Genoveva cercherà di scoprire cosa realmente lega la ragazza a Marcos Bacigalupe; la soap ha fatto capire come il padre di Anabel abbia in passato abusato di lei, che continua a portarsi dietro questo profondo dolore non ancora cicatrizzato.

La verità verrà finalmente a galla? Intanto, la Salmeron spinge Aurelio a chiedere pubblicamente scusa a Marcos, in modo tale da poter portare avanti il loro piano; i due vogliono impossessarsi di tutto il patrimonio accumulato dal Bacigalupe e, per farlo, hanno bisogno del supporto di Anabel e che la giovane non sospetti di Aurelio, diventando così sua moglie.

Per questo, nonostante sia stato inizialmente contrario in maniera categorica per questioni d’orgoglio e di onore, Aurelio cederà e deciderà di seguire le indicazioni di Genoveva scusandosi pubblicamente col suo acerrimo nemico. La reputazione del Quesada deve essere impeccabile affinché Anabel cada totalmente tra le sue braccia: solo allora, insieme alla Salmeron, sferrerà il colpo finale ai Bacigalupe.