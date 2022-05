New Amsterdam shock: è l’ultima stagione!

New Amsterdam: il telefilm con Ryan Eggold si concluderà definitivamente con la quinta stagione l’anno prossimo. Andiamo a leggere tutte le notizie che abbiamo a riguardo.

Una brutta notizia per tutti i fan di New Amsterdam: il medical drama con Ryan Eggold finirà definitivamente con la quinta stagione.

Tutti gli appassionati hanno ancora modo di vedere il loro beniamino nei panni del dottor Max Goodwin. L’ultimo capitolo di questo show vedrà 13 puntate: in questo modo porterà la serie tv a un totale di 92 episodi.

L’obiettivo di Max Goodwin è sempre stato quello di riportare agli albori uno degli antichi ospedali d’America, il New Amsterdam appunto. In che modo? Il nuovo direttore sanitario ha cercato di cambiare il sistema sanitario americano dando il più aiuto possibile a tutti quei pazienti che ne avevano bisogno.

Attualmente è ancora in onda in America: in Italia avremmo modo di vederla questa estate, sempre su Canale 5. I suoi ascolti, però, si sono abbassati notevolmente, rispetto alle prime stagioni.

New Amsterdam: la serie tv terminerà con la quinta stagione

Il presidente di Universal Television Erin Underhill rimase entusiasta quando lesse per la prima volta la trama del medical drama. In molti puntarono su questa nuova serie tv.

La frase che ripete spesso Max Goodwin “come posso aiutare?” ha emozionato tutti. E il presidente di Universal Television ha anche aggiunto “Nelle ultime quattro stagioni, David, Peter e il nostro incredibile cast hanno affrontato storie importanti e stimolanti che hanno toccato la condizione umana, ma ci hanno anche fatto ridere e ci hanno dato speranza. Siamo così orgogliosi di questa serie e siamo in debito con tutti coloro che sono coinvolti”.

New Amsterdam è girato a New York ed in piena pandemia, nel 2020, ha donato dispositivi di protezione individuale, mascherine, camici, guanti e altro al Dipartimento della Salute dello Stato di New York, dato che la città, sopraffatta dalla crescita esponenziale delle nuove infezioni, stava esaurendo le forniture mediche.

Forse non tutti saranno pronti a dire addio a Max Goodwin e al cast di tutto New Amsterdam. Abbiamo ancora tempo per abituarci all’idea di non vedere più questa serie tv.

E voi siete fan dello show incentrato sulla vita professionale e non di Max Goodwin?