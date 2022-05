Il paradiso delle signore: Teresa e la decisione inaspettata

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda l’appuntamento di oggi con la nostra amata soap opera.

Anche oggi, 12 maggio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento del Paradiso delle signore, in questo momento stanno andando in onda le puntate della prima serie che ha reso tutto possibile.

Come sappiamo, in quella che da poco è terminata, ovvero la sesta, alcuni di questi personaggi non ci sono più, ma ne sono subentrati altri ancora più interessanti, quindi non perdiamoci e vediamo cosa succede.

Il paradiso delle signore: Teresa e la decisione shock

Iniziamo con il dire che Pietro è tornato alla conquista di Andreina per cercare di fermare i piani di Carlo Mandelli contro di lui, perchè ha scoperto un piano per fargli del male, ma secondo lui, non vuole far soffrire la figlia che è assolutamente innamorata.

Pietro quindi, cerca di conquistare la giovane, ma Teresa non riesce a nascondere in alcun modo la sua gelosia, anzi, si licenzia e trova lavoro in un’altro negozio di abbigliamento, e Pietro non la ferma in questa decisione, anzi le scrive una bellissima lettera di referenze.

L’uomo, infatti, pensa che sia utile per la donna investire in nuovo progetti, anche se non riuscirà a tenere nascosto di essere innamorato della bella Teresa per così tanto tempo, e dopo aver comprato un anello bellissimo per Andreina, decide di regalare una collana con il sole a Teresa, in ricordo dei vecchi tempi.

Il rapporto tra il Conti e la Iori diventerà più assiduo, ed è anche l’unica che si accorge che l’uomo è molto turbato dalle condizioni di salute del padre, anche se non hanno un buon rapporto, anzi.

Sembra che per Vittorio, l’unica cosa che lo fa distrarre è il lancio di un nuovissimo rossetto e del reparto di cosmetica del Paradiso, l’ispirazione per tutto è Valeria Cravesi, ovvero la nuova amante del ragazza, ma il reparto lo gestirà Monica.

Teresa non ama questo lato particolare del Conti, e quando le farà mille complimenti penserà di essere la sua nuova preda e nulla di più, lascia così il Paradiso pensando di aver detto addio al noto magazzino.

Ma la Imbriani organizza una cena dove scopre che l’ingegnere è un imbroglione e che è anche sposato, la donna, completamente delusa trovo conforto dalle amiche Teresa e Silvana, che le propongono di vivere con loro nella loro casa.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire insieme che cosa succederà, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Canale 5.