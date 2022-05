Charlene di Monaco shock: ha un contratto per farsi vedere in pubblico?

Secondo alcune indiscrezioni (non confermate) ci sarebbe un contratto in cui si chiede a Charlene di Monaco di farsi vedere in pubblico. Ecco cosa sappiamo

Ha fatto molto scalpore l’indiscrezione secondo cui ci sarebbe un contratto milionario in cui si chiede a Charlene di Monaco di farsi vedere in pubblico insieme a suo marito, il principe Alberto. Da alcuni giorni, infatti, c’è molto rumore attorno a questa clamorosa notizia, la quale si aggiungerebbe a quella sulla presunta separazione tra i due coniugi (anche questa volta, si tratta di una notizia non confermata).

Di certo, nella famiglia reale ci sono molti spunti che farebbero pensare ad una grave crisi tra i due coniugi, che avrebbe raggiunto il culmine con l’accordo messo nero su bianco. Un contratto milionario su cui, però, ad oggi non vi è alcuna conferma. Ecco cosa sappiamo.

Charlene di Monaco, contratto milionario per farsi vedere in pubblico?

A lanciare la clamorosa indiscrezione sarebbe stato il settimanale Voici. Secondo il magazine, infatti, i coniugi reali avrebbero firmato un contratto per fare in modo che Charlene di Monaco sia presente con il principe Alberto almeno in occasione degli eventi pubblici.

Una notizia che, ovviamente, è rimbalzata in molte parti del globo e che ha già trovato fonti “vicine ai reali” (ad oggi ancora da verificare) che riporterebbero le cifre delle clausole di questo possibile accordo. Secondo alcuni, Infatti, ci sarebbe un patto firmato per circa 12 milioni di euro l’anno.

Nel contratto sarebbe (il condizionale è d’obbligo) richiesto a Charlene di apparire in pubblico in particolari occasioni, come ad esempio (secondo quanto riportato dal Corriere) “al Grand Prix di Monaco, alla Festa nazionale e per Santa Devota”. Si tratta infatti degli appuntamenti più prestigiosi e importanti di Palazzo Grimaldi.

Secondo molte fonti, il contratto di cui si discute ormai da giorni sarebbe l’ennesima prova della grave crisi che la coppia stia attraversando ormai da moltissimi mesi. I due avrebbero rotto definitivamente e sarebbe servito addirittura stipulare un contratto milionario per avere la bellissima principessa presente durante le apparizioni pubbliche più importanti della coppia.

Come abbiamo già specificato precedentemente, ad oggi non vi sono ancora prove a sostegno di questa tesi, non resta quindi che attendere le prime uscite ufficiali dei reali e capire cosa c’è di vero.