Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nuova puntata della nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 12 maggio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento di Brave and Beautiful, che ci attende dove le storie tra i vari personaggi sono sempre più intrecciate l’una con l’altra.

In questo momento abbiamo anche visto che un bambino è arrivato nella nota tenuta e che sta sconvolgendo tutti gli equilibri che si erano creati in precedenza, quindi vediamo cosa succederà.

Brave and Beautiful: Cesur sa chi ha ucciso Fugen

Iniziamo con il dire che Suhan e Cesur stanno indagando in modo molto attento sulla morte di Fugen, che sembra assolutamente a tutti gli effetti un omicidio, la donna, infatti è riuscita a trovare Aynur, ovvero la figlia di Cuneyt.

Ma di chi stiamo parlando? Della guardia della fabbrica dove è stato fatto il ferro utilizzato per la gabbia dove era rinchiusa la mamma del nostro bel protagonista, la giovane, ha inviato la coppia nell’albergo dove dorme Cuneyt.

Ovviamente l’Alemdaroglu lo sta interrogando in modo molto pressante e continuo, perchè vuole che confessi tutto quello che sa veramente, ovvero se è a conoscenza della persona che ha richiesto il ferro.

Cuneyt sta per demordere e dire tutto quello che sa su questo ferro, e nel mentre anche un’altra persona sta per scoprire tutto, stiamo parlando di Tashin, ma in un modo completamente diverso.

Ha ricevuto, infatti, un cd completamente anonimo, e appena messo nel computer capisce tutto e resta assolutamente senza parole, c’è Salih dietro all’assassinio della mamma dell’Alemadaroglu.

La Korludag e l’ex marito sono tornati velocemente a casa, ma Cesur, completamente sconvolto, ancora non ha detto nulla di quello che è venuto a conoscenza, infatti Suhan continua a fare mille domande.

Nel mentre, però, il Korludag Senior chiede al suo fidato braccio destro di vedersi, perchè non può assolutamente credere che abbia permesso che venisse trattato come colpevole per un crimine che ha commesso realmente lui.

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Calale 5, e siamo certi che il meglio deve ancora arrivare in questa intrecciatissima soap opera.