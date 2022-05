Iva Zanicchi non le manda a dire “…sembravano ubriachi”

Iva Zanicchi senza freni, la cantante dice la sua sulla rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. La lite è avvenuta durante il Maurizio Costanzo show “sembravano ubriachi”, ha dichiarato Iva. Scopriamo nel dettaglio le sue parole e cosa è successo.

Sappiamo tutti che Iva Zanicchi è molto amata dal pubblico a casa per via dei suoi modi di fare. Infatti, la cantante dice sempre quello che le passa per la mente. Ed è proprio quello che è accaduto qualche ora fa durante un’intervista su Nuovo Tv. Iva non è riuscita a trattenersi e ha attaccato pesantemente Mughini e Sgarbi dopo l’ultimo litigio.

Da diversi giorni non si fa altro che parlare della rissa avvenuta al Maurizio Costanzo Show tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Inizialmente gli ospiti stavano passando una piacevole serata, fino a quando la situazione è andata fuori controllo.

A raccontare cosa è accaduto è stata proprio Iva Zanicchi, durante una recente intervista con il settimanale Nuovo Tv.

Proprio qui, Iva ci è andata giù pesante e ha confessato “è stato un brutto episodio. Sembravano due ubriachi al bar”.

Iva Zanicchi non si trattiene “si è esagerato”

Da diversi giorni non si fa altro che condividere la rissa tra Sgarbi e Mughini sul web, gli utenti si sono sicuramente divertiti ad assistere allo scontro tra i due intellettuali. Inizialmente sembrava una puntata piacevole e tranquilla, fino a quando non si è toccato l’argomento Russia-Ucraina, facendo esplodere gli animi dei due.