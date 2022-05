Una Vita shock, Mendez viene rapito: il mistero s’infittisce intorno all’ex-commissario, mentre un personaggio prende un’ardita decisione.

Il movimento non manca mai all’interno della soap spagnola di Canale 5, che vede ancora Marcos e Aurelio uno contro l’altro; dopo lo scontro in strada col Quesada, il Bacigalupe ha deciso di mandare Anabel in convento per qualche giorno.

Felipe continua a difendere Natalia, ancora in carcere, mentre è preoccupato per Mendez; che fine ha fatto infatti l’ex-commissario? L’ultima volta che lo abbiamo visto è stato aggredito da un gruppo di loschi individui, ecco cosa gli succede dalle anticipazioni.

Una Vita shock, Mendez viene rapito: le anticipazioni

Mendez sta da tempo indagando sull’omicidio di Felicia, che a quanto pare non è stata avvelenata da Natalia, ma da qualcun altro che cerca di far ricadere la colpa sulla Quesada.

Vicino a scoprire la verità grazie alla testimonianza del garzone della drogheria, l’investigatore è stato aggredito da una banda di loschi individui, pagati probabilmente da chi vuole che il segreto resti tale. Cosa ne è stato di lui?

Stando alle anticipazioni, Mendez è stato rapito e rimarrà per un po’ ‘fuori dai giochi’; per questo, José deciderà di indagare in prima persona su Ignacio, sul quale nutre ancora dei sospetti.

Mendez aveva infatti scoperto qualcosa anche sul nipote dei Dominguez, ma quando José vede che l’ispettore che ha assunto non si fa vivo ad un appuntamento che aveva provato a dargli, decide di seguire Ignacio in incognito.

Il marito di Bellita riuscirà a scoprire cosa sta davvero combinando Ignacio, che presto potrebbe avere anche dei grattacapi per il rapporto avuto con Alodia? Intanto, Servante continua ad allenare la squadra di Acaçias di Churro-Va, ma l’ex-portinaio si è infortunato durante gli allenamenti; provando a saltare sopra a Jacinto, è finito per sbattere dritto contro il muro della pensione.

Servante riuscirà a recuperare in tempo per partecipare alla gara a cui tiene davvero tantissimo? Quando si tratta di lui, le gag sono sempre dietro l’angolo; restate con noi per le consuete anticipazioni sulla soap spagnola.