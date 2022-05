Rompicapo: vedi la volpe diversa? Tutti sbagliano!

Mettiamo alla prova la vostra intuizione visiva con questo rompicapo: osservate l’immagine, trovate la volpe diversa.

Durante lo svolgimento dei rompicapi, la nostra mente viene stimolata nelle sue capacità di ragionamento e attenzione. Quando ad esempio facciamo riferimento – come in questo caso – alle prove visive, dobbiamo inevitabilmente confrontarci con la nostra abilità di concentrazione, in quanto occorre mantenere il focus sull’obiettivo richiesto. Per questo motivo, proprio come se fosse un muscolo del nostro corpo, la mente va allenata quotidianamente, in modo da migliorarne progressivamente le prestazioni.

Come abbiamo accennato precedentemente, abbiamo deciso di proporvi un rompicapo visivo. Non serviranno competenze particolari, al contrario dovrete servirvi semplicemente di attenzione ai dettagli, concentrazione e intuizione visiva. L’obiettivo del rompicapo è molto semplice: dovete focalizzare la volpe che si distingue dalle altre. Sappiate che in molti abbandonano, la piccola pecora nera infatti è perfettamente mimetizzata. Siete pronti? Procedete nella risoluzione del rompicapo.

Rompicapo – Soluzione

Se state leggendo questo paragrafo, probabilmente siete in crisi. Orecchie, occhi, bocca, pelo, baffetti – tutto in queste volpi vi sembra esattamente identico. Tuttavia, prima di svelarvi la soluzione, ci teniamo a sottolineare che la risoluzione delle prove non è assolutamente simbolo di intelligenza. Si tratta infatti di giochi di intrattenimento che non possiedono un fondamento scientifico. Per questo motivo, prendete la prova con un modo per divertirvi e stimolare la vostra mente. Ora, veniamo a noi: ecco svelata la soluzione del rompicapo.

Ebbene sì: la differenza non stava negli occhi, naso, bocca e muso in genere, bensì nel colore del pelo. Mentre la maggioranza possiede un colore aranciato, la volpe che si distingue è di tonalità più rossiccia. Una differenza minima che avrebbe messo in crisi chiunque. Il trucco risiedeva nell’osservare l’immagine da lontano: spesso analizzare i dettagli allontanando lo schermo, permette una visione di insieme più completa.

Se non siete riusciti nella soluzione, non demordete – probabilmente sarete più fortunati la prossima volta. In ogni caso, ricordate di svolgere rompicapi e test utili per la mente, questo vi permetterà di acquisire progressivamente una velocità maggiore nella loro esecuzione.